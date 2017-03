Liên lạc được chín ngư dân: Niềm vui vỡ òa!

Chiều 16-10, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM rằng trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã gặp ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà an toàn. Ông Hồ Xuân Sơn cũng đề nghị Trung Quốc đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho chín ngư dân trong thời gian này. Về phía Trung Quốc, vào hồi 17 giờ 30 (giờ Hà Nội), Bộ Ngoại giao nước này chính thức xác nhận Trung Quốc đã đưa tàu cá QNg-66478TS vào một đảo thuộc Hoàng Sa cũng như đã cung cấp lương thực và nước uống cho chín ngư dân. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tàu và chín ngư dân sẽ còn phải lưu lại đảo vài ngày nữa. Đến 19 giờ 30, Bộ Ngoại giao vẫn đang họp để bàn về phương án tiếp nhận chín ngư dân Quảng Ngãi. Một chuyên gia từng tham gia xử lý các vấn đề biển Đông cho biết các trường hợp trao trả người được thực hiện tại cửa khẩu thì Việt Nam và nước bên kia đều thực hiện thủ tục lãnh sự theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, việc bàn giao tàu cá và ngư dân trên biển Đông thì thường là các nước phóng thích tại chỗ, để ngư dân tự trở về. Trong trường hợp này, sau sự cố mất liên lạc với ngư dân, chắc chắn cả hai phía Việt Nam-Trung Quốc sẽ phải rút kinh nghiệm: Có thể đôi bên thống nhất một tọa độ nào đó trên biển, rồi cùng cử tàu ra giao-nhận tàu và ngư dân. N.NHÂN - T.HẰNG - Đ.TRANG