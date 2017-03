Người siêu giàu Việt Nam sẽ tăng nhanh

Các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới vào VN chủ yếu để phục vụ giới nhà giàu -­ Ảnh: Diệp Đức Minh

Nhận định này được hãng nghiên cứu Knight Frank công bố trong Báo cáo Thịnh vượng 2014 (Wealth Report 2014). Cụ thể, châu Á sẽ xuất hiện nhiều người siêu giàu trong 10 năm tới, trong đó VN có tốc độ tăng người siêu giàu dự đoán 166%, cao nhất thế giới, đạt 293 người. Tiếp theo là Indonesia với 1.527 người, tăng 144%; Bờ Biển Ngà với 54 người, tăng 116%. Theo định nghĩa của Knight Frank, giới siêu giàu gồm những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Theo một chuyên gia kinh tế, số người siêu giàu thực tế ở VN có thể cao hơn dự báo này rất nhiều. Không chỉ siêu giàu, lần đầu tiên VN cũng đã có tỉ phú đô la. Thị trường chứng khoán (TTCK) tăng trưởng từ đầu năm đến nay đã giúp giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp (DN) niêm yết tăng mạnh, trong đó có VinGroup. Trong tháng 3 năm nay, số cổ phiếu VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn VinGroup - người dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất trên TTCK VN - có trị giá hơn 22.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ USD.

Tính đến hết phiên giao dịch hôm qua 19.3, chỉ số VN-Index đạt mức 605,59 điểm, tăng 20% so với phiên đóng cửa cuối cùng của năm 2013. Mức tăng này gần bằng cả năm 2013. Việc TTCK tăng mạnh đồng nghĩa với giá nhiều cổ phiếu liên tục tăng cao, giá trị nhiều DN cũng phình to hơn. Chỉ tính riêng tổng tài sản của 10 người giàu nhất trên TTCK VN đến thời điểm hiện tại đạt hơn 56.000 tỉ đồng, tăng khoảng 30% so với giữa năm 2013.

Sau ông Phạm Nhật Vượng, có ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai), Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát), Đặng Thành Tâm (Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, Viễn thông Sài Gòn)… là những người trong “top” 10 giàu nhất trên sàn chứng khoán. Họ đều là những doanh nhân quen thuộc vì trong các năm qua, không có công ty tư nhân nào lên sàn niêm yết có quy mô lớn. Điều đáng lưu ý là những cá nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán này trước đây phần lớn tập trung đầu tư vào mảng bất động sản là chính, nay phát triển theo hướng đa ngành, có sản xuất công nghiệp nặng, bán lẻ..., những ngành hàng mang tính bền vững hơn.

Giàu bền vững

Báo cáo Thịnh vượng 2014 của Knight Frank cũng cho biết, ở cấp độ thành phố, đô thị thương mại lớn nhất VN là TP.HCM được dự đoán sẽ là thành phố có số người giàu tăng mạnh nhất, lên đến 173% trong 1 thập niên tới. Tuy nhiên, Knight Frank cho rằng tốc độ này tăng cao, bởi hiện nay số người siêu giàu ở TP.HCM còn thấp. Năm 2013, TP.HCM có 90 người siêu giàu trên tổng số 9 triệu dân.

Theo Knight Frank, với hai động thái cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm cổ phần lớn hơn và sắp nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại trong công ty niêm yết, cùng sự tái cơ cấu thành công nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và sản xuất, kiểm soát lạm phát, có thể giúp VN củng cố tăng trưởng và tạo cơ hội gia tăng của cải cho người dân. “Của cải người dân tăng mới là quan trọng và giúp một nền kinh tế phát triển bền vững”, chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành nhận định.

Cũng theo chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành, dù Báo cáo Thịnh vượng 2014 mang tính chất tham khảo dự báo cho thị trường bất động sản là chính, khó để đưa ra kết luận cho một nền kinh tế, song tỷ lệ người siêu giàu VN tăng sẽ là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế, bởi đơn giản “dân giàu” thì “nước mạnh”. Ông Bùi Kiến Thành nói: “Đại diện cho một nền kinh tế chính là cộng đồng DN, đối tượng chứng tỏ sức khỏe của nền kinh tế đó thế nào. Tuy nhiên, giàu trong tâm thế bền vững thì mới giàu bền được”.

Khái niệm bền vững được ông Thành nhấn mạnh hai yếu tố: sản phẩm và tài chính “sạch”. Theo ông Thành, thế giới đang thay đổi từng ngày, đầu tư làm một sản phẩm cần nhìn vào thị trường của 5 - 10 năm, thậm chí 15 năm tới chứ không nên nhìn theo hướng ngắn hạn, bởi dòng đời của một sản phẩm này vô cùng ngắn. Đặc biệt, chú trọng mảng sản xuất ứng dụng khoa học sáng tạo theo xu hướng thế giới hơn là chăm chăm vào bất động sản, khai thác tài nguyên.

“Có 30 triệu USD để trở thành người siêu giàu không khó. Cái khó là chúng ta có bám trụ được trong cuộc sàng lọc khắc nghiệt sắp tới không. Thời của tầm nhìn ngắn hạn, ăn xổi đã qua rồi. Trong xu thế nỗ lực hồi phục của nền kinh tế thế giới, VN cần coi trọng đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật ứng dụng vào phát triển kinh tế nhiều hơn nữa. Quản lý chính sách tiền tệ cũng nên học hỏi các nước phát triển lân cận như Singapore. Cụ thể, tạo điều kiện để DN phát triển bền vững bằng lãi suất tốt nhất có thể. Âu đó cũng là cách giúp gia tăng người giàu Việt lên rồi”, chuyên gia Bùi Kiến Thành phân tích.

Knight Frank là hãng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, có trụ sở chính tại London (Anh). Knight Frank hiện điều hành 207 văn phòng tại 43 quốc gia với hơn 6.340 chuyên gia. Năm 2010, Knight Frank chính thức tham gia vào thị trường VN. Báo cáo Thịnh vượng hằng năm của Knight Frank thường được các tờ báo uy tín thế giới tham khảo sử dụng. Để đưa ra các dự báo, Knight Frank dựa trên tình hình kinh tế thế giới, đầu tư thương mại và kể cả xu hướng phát triển toàn cầu. Tại mỗi quốc gia, chính sách vĩ mô đã được ban hành và những chính sách dự kiến sẽ được ban hành cùng với tình hình phát triển của thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, xu hướng kinh đoanh đầu tư, số liệu kết quả kinh doanh... là một số trong nhiều cơ sở để đưa ra dự báo.

Theo Nguyên Nga - Mai Phương (TNO)