Phát hiện tia phóng xạ lọt ra ngoài từ một thiết bị

Chiều 16-6, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã có công văn yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương có giải pháp xử lý đối với thiết bị có chứa nguồn phóng xạ tại Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên (đặt tại TP Tuy Hòa).

Theo ông Dương Ngọc Anh, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và bức xạ hạt nhân (Sở Khoa học công nghệ Phú Yên), nguồn phóng xạ trên nằm trong đo độ chặt nền đường, được Ban Quản lý dự án 1 (PMU1 thuộc Bộ Giao thông vận tải) sử dụng trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên vào những năm 2001-2002.

Sau khi hoàn hành dự án, tỉnh Phú Yên xin Bộ Giao thông vận tải toàn bộ gói thiết bị làm đường, trong đó có máy đo độ chặt nền đường có sử dụng nguồn phóng xạ. Thiết bị này chỉ ghi nhập từ Mỹ chứ không có lý lịch gốc, không có năm sản xuất, các thông số liên quan như model, sê-ri, hoạt độ nguồn. Sau đó, thiết bị này được giao cho Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên nhưng đơn vị này không biết sử dụng và cất vào kho.

Đến năm 2013, Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên chuyển trụ sở đến nơi khác và đơn vị tiếp quản trụ sở cũ không chấp nhận để chiếc máy có chứa nguồn phóng xạ này tại đây. Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên lại đem thiết bị bỏ vào một két sắt dùng đựng tiền để dưới chân cầu thang tại trụ sở mới. “Vừa qua, Sở Khoa học công nghệ Phú Yên kiểm tra thì phát hiện có tia phóng xạ cường độ nhỏ lọt ra ngoài, có nguy cơ gây mất an toàn về sức khỏe đối với những người ở gần. Chúng tôi nhận thấy việc bảo quản như vậy là không đảm bảo an toàn, có nguy cơ xì ra ngoài. Do đó, chúng tôi yêu cầu Trung tâm Tư vấn cầu đường khẩn trương làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để làm thủ tục chuyển giao thiết bị chứa nguồn phóng xạ trên đến lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ của viện. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc cho UBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để chỉ đạo xử lý. Thông tin chúng tôi vừa nhận được là dự kiến một hai ngày tới Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sẽ xuống kiểm tra rồi làm thủ tục tiếp nhận”- ông Anh cho hay.

Tại công văn trên, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Trung tâm Tư vấn cầu đường phải thực hiện các biện pháp che chắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh đối với thiết bị có chứa nguồn phóng xạ tại trung tâm này trước khi các nguồn phóng xạ này được di chuyển, lưu giữ tại cơ sở dịch vụ lưu giữ chất thải phóng xạ. UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Giao thông vận tải liên hệ với Ban Quản lý dự án 1 (PMU1 thuộc Bộ Giao thông vận tải) tìm kiếm, cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh lý lịch, nguồn gốc, xuất xứ của một nguồn phóng xạ trên.

Trường hợp không thể khôi phục thông tin ban đầu về nguồn phóng xạ, Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên phải khẩn trương liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố- Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt hoặc Trung tâm Hạt nhân TP.HCM để xác định các thông số liên quan, làm căn cứ đánh số, lập đặc trưng kỹ thuật mới cho các nguồn phóng xạ trên để Cục An toàn bức xạ hạt nhân lập số liệu quản lý, kiểm soát.