Toyota báo lỗi hàng triệu xe Yaris, Corolla, Camry do lo ngại cháy

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong thông báo qua thư điện tử, Toyota cho biết nút bấm điện mở cửa sổ xe ở bên ghế lái có thể bị đoản mạch dẫn tới nóng chảy.Các dòng xe trong diện thu hồi gồm Yaris, Corolla, Camry và RAV4 sport được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2010. Như vậy, sẽ có khoảng 2,7 xe ở khu vực Bắc Mỹ và 1,2 triệu xe ở châu Âu bị có thể bị lỗi trên.Toyota cho biết chưa nhận được báo cáo nào về tai nạn liên quan đến lỗi này, tuy nhiên khách hàng có thể bị bỏng ở tay nếu xảy ra sự cố liên quan.Toyota đang nỗ lực khôi phục uy tín về sản phẩm an toàn sau khi tiến hành báo lỗi hàng triệu xe trên toàn cầu do các lỗi khác nhau, trong đó có lỗi túi khí do hãng Takata cung cấp, theo đó túi khí có thể bị nổ khi bung ra và làm bắn các mảnh kim loại vào người ngồi trong xe. Trong những tháng gần đây Toyota đã phải thu hồi gần 10 triệu xe liên quan đến lỗi túi khí này.Cuộc khủng hoảng liên quan lỗi trên cũng ảnh hưởng nặng nề đến các đối thủ của Toyota như BMW, Ford, General Motors, Honda, Nissan và Subaru.Năm 2014, Toyota đã phải chi 1,2 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc vi phạm quy định về an toàn và che giấu khách hàng về các lỗi kỹ thuật liên quan đến những tai nạn chết người.

Giai đoạn năm 2009-2010, Toyota cũng đã phải báo lỗi 12 triệu xe trên toàn cầu do các lỗi dẫn tới xe mất kiểm soát và mất phanh. Các đợt báo lỗi này khiến Toyota thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD./.

Theo Vietnam+