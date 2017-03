Chọn áo dài mặc Tết

Đi chùa, thăm họ hàng trong ngày đầu năm trang trọng này, việc chọn cho mình một chiếc áo dài phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng, nó mở ra những ngày đầu năm hanh thông và tươi đẹp.



Áo dài truyền thống của nhà thiết kế Lê Thanh Phương.

Với nhiều người năng động, chiếc áo dài cách điệu giúp họ tự tin với phong cách ăn mặc, nhìn vẫn hiện đại và hợp thời.

Áo dài cách điệu thường dựa trên những form dáng áo xưa vốn không cầu kỳ, đường cắt cúp thoáng. Sự cách tân trong việc sử dụng chất liệu cotton, những chi tiết làm tay công phu như thêu, kết hợp hoa văn và màu sắc rất hiện đại đã mở rộng khả năng phối hợp áo dài với những loại quần vải mềm như quần khaki, quần jeans, thậm chí cả váy.



Ở Sài Gòn hiện nay, khá nhiều tiệm may đã nhận may cả áo dài truyền thống lẫn áo dài cách điệu. Tuy nhiên, bạn nên chọn những tiệm chuyên biệt cho hai loại áo dài khác nhau, bởi mỗi nhà may, nhà thiết kế đều có thế mạnh riêng.

Với áo dài cách điệu, đừng nghĩ nhìn chúng không ôm sát cơ thể mà bạn không chú trọng đến sự vừa vặn với cơ thể. Áo dài cách điệu cũng như áo dài truyền thống, chúng có diện tích bề mặt trải dài suốt cơ thể bạn, cho nên một form áo chuẩn xác với một nhà may được tin tưởng là lựa chọn tốt nhất để bạn có trọn niềm vui trong ngày đầu năm mới.



Với áo dài truyền thống, nhà thiết kế Lê Thanh Phương cho biết không phải ai cũng có những kiến thức đúng đắn về lựa chọn màu, loại vải để phù hợp với nước da, độ tuổi và dáng vóc của mình. “Nhiều người lớn tuổi và mập mạp thường có nhận định sai lầm rằng phải mặc áo dài mỏng thì mới che được cái mập. Hoàn toàn sai. Với người lớn và mập, rất nên chọn vải dày và cứng. Tuyệt đối tránh các loại vải ren”, Lê Thanh Phương cho biết.



Dưới đây là những bí quyết về cách chọn áo dài truyền thống trong ngày tết mà nhà thiết kế Lê Thanh Phương gửi đến các bạn nữ:



- Nên chọn màu sắc tươi vui, màu đậm đà với chất liệu vải tơ tằm thiên nhiên mượt mà, óng ả



- Với chất liệu như nhung, cả người mập hay ốm đều phù hợp, tùy vào cách chọn màu sắc mà thôi.



- Người lớn không nên mặc vải ren vì nhìn hở hang. Taffta là loại vải cứng, đứng, phù hợp với việc che khuyết điểm của cơ thể nên phù hợp với người lớn, mập.



- Màu da sậm thì chọn vải trung tính, không quá nổi bật. Màu da trắng nên chọn chất liệu mềm mượt nhìn cho điệu đàng, nữ tính.



- Với áo dài dự định đi tiệc tối, bạn nên đính đá cho lấp lánh. Với áo dài đi chùa, thăm họ hàng thì nên chọn màu trầm, không nên đính đá, gắn hạt.



- Quan trọng nhất là đừng nên nhìn người khác và bắt chước y hệt, thấy người ta mặc đẹp nghĩ rằng mình cũng mặc đẹp là sai. Tất cả đều phải dựa trên vóc dáng, màu da, độ tuổi của mỗi người.





Áo dài cách điệu của nhà thiết kế Chương Đặng.





Bên cạnh đó, nhà thiết kế Chương Đặng của thương hiệu Kujeans cũng nhắc đến 4 điều cần chú ý khi mặc áo dài:



Chất liệu: Trong thời đại này, chất liệu trở nên cực kì quan trọng, không đơn giản thể hiện nét thời trang, mà còn nói lên khả năng nhận thức về môi trường, về phong cách sống và khả năng thích ứng. Chất liệu cũng góp phần thể hiện form dáng, phô diễn kỹ thuật cắt may và sự khéo léo tinh xảo trong những đường nét vốn rất tinh tế trên cơ thể phụ nữ.



Màu sắc, hoa văn: Hãy chú ý đến những phụ kiện khác, đồ trang sức hay màu của giỏ xách và giày đi kèm. Một chiếc áo dài có màu sắc sặc sỡ sẽ đem đến mùa xuân cùng với những món phụ kiện tinh tế nhưng cũng có thể là một trưa hè nóng bức, khó chịu khi kết hợp với những món đồ màu sắc khác biệt và lòe loẹt.



Chọn nhà thiết kế: mỗi thiết kế cách tân hay những sáng tạo mang tính hoài cổ đều cần những nghiên cứu nhất định, những câu chuyện hay ho và những thông điệp tinh tế. Những ngẫu hứng không có chủ đích, sự phá cách nghiệp dư, hay những kết hợp lại tạp có thể tạo ra hiệu ứng mới mẻ, lạ mắt nhưng một sản phẩm thời trang đòi hỏi nhiều hơn thế, nhất là cho những dịp quan trọng cần sự đầu tư nghiêm túc hơn và sự tin tưởng vào những thiết kế sáng tạo.



Thần thái: Hơn bất kì trang phục nào khác, một phụ nữ Việt cần thể hiện nữ tính, sự duyên dáng và phong cách sang trọng qua chiếc áo dài. Dù cách trang điểm, mùi nước hoa, hay những đồ trang sức mắc tiền thế nào… điều đầu tiên và sau cùng người phụ nữ bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc áo dài là một thần thái thuần khiết và khả ái.

Trâm Anh - Yahoo VN (thực hiện)