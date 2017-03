Vui Tết… tiết kiệm

Hãy cùng bắt đầu dịp nghỉ Tết bằng những gạch đầu dòng. Mỗi thành viên trong gia đình mong muốn điều gì cho Tết? Hãy ưu tiên những việc mà tất cả mọi người có thể chung tay với nhau. Bỏ đi những việc chưa phù hợp, thêm vào vài ý tưởng tươi vui. Sau đó, đối chiếu với tình trạng ngân sách gia đình để cân đối cho khỏi… lạm phát. Rồi, với danh sách rút gọn cuối cùng, hãy cùng xem ta có thể làm được gì bên nhau nhé!









Tự tay thêm “sinh khí” cho tổ ấm





Cả nhà cùng điệu

Kết nối tình thân





Sơn lại tường nhà là một cách dễ dàng để khiến cho không gian sống có thể có được một diện mạo mới đón Tết. Tuy nhiên, cách thức này có thể khá tốn kém và cũng mất công nữa. Thay vào đó, theo NTK Trịnh Bích Thủy (thương hiệu T&D) thì chúng ta chỉ cần chú ý đến việc “thay áo” cho các vật dụng là có ngay những màu sắc mới mẻ, tươi vui cho không gian sống rồi.Hãy bắt đầu từ những tấm rèm. Đơn giản là treo lên một tấm vải thổ cẩm khổ rộng. Nếu ở Hà Nội, có thể mua thổ cẩm Bắc Hà, Sapa. Nếu ở Sài Gòn, có thể mua thổ cẩm Tây Nguyên ở Đà Lạt hay Buôn Ma Thuột (giá chừng 200.000 đồng/tấm). Vậy là đã thổi ngay được hồn của núi rừng vào căn nhà phố. Cách treo? Thật đơn giản, khâu gập một đầu mép lại, xỏ vào thân cây trúc hay cây tre nhỏ và treo lên giá. Đẹp. Giản dị. Phong cách. Và ấm áp!Ngoài việc dùng để làm rèm, những miếng vải thổ cẩm đẹp còn là “của quý” để có thể tạo nên những vật dụng décor đẹp cho không gian sống. Đơn giản nhất là cắt chúng thành từng miếng có kích thước thích hợp, ghép cùng với vải thô, để tạo thành những chiếc vỏ gối.Tất nhiên là nếu không thích thổ cẩm thì cũng theo cách thức này, bạn có thể chọn bất kỳ miếng vải có hoa văn như ý nào và “thay áo” cho không gian sống. Đặc biệt là đối với sofa. Thay áo cho sofa là cách tốt và… tiết kiệm hơn nhiều so với việc thay cả một bộ sofa mới. Hãy hướng dẫn con gái bạn cùng tham gia vào công việc thú vị này. Và ngay cả khi hai mẹ con không đủ kiên nhẫn và khéo tay để tự làm thì việc đặt may cũng không phải là tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vấn đề là hãy cùng nhau nghĩ mẫu và chọn hoa văn.Một bộ cánh mới chắc chắn là thứ ai cũng mong muốn để xênh xang đón Tết. Theo tư vấn của NTK thời trang Nguyễn Đào Phú Minh từ thương hiệu thời trang MP Design thì danh sách những thứ “buộc” phải mua bao gồm: sơ mi cho chồng và con trai, underwear cho mẹ và một đôi giày xinh cho con gái. Những thứ có thể “hand made” gồm có: nơ bướm cho con trai, một chiếc khăn bản hẹp thay cho cà vạt của chồng, váy quây và khăn quàng cho mẹ và con gái. Và nguyên tắc để cả nhà cùng vui trong việc cùng may vá này là để cho cánh đàn ông quyết định màu sắc và những người phụ nữ thì quyết định việc chọn kiểu dáng và “gia công”.Hướng dẫn may vá thì có thể tham khảo: . Tham khảo mẫu mã hot nhất có thể vào website của các tạp chí thời trang danh tiếng, dạng như . Tất nhiên tham khảo là để biết xu hướng thời trang thế giới đang vận động theo hướng gì, màu sắc hoa văn nào là mode để mà áp dụng. Còn phần may vá, hãy suy nghĩ theo xu hướng – cái gì đơn giản thì luôn hợp thời, các mẫu phức tạp vừa khó may vừa dễ bị “đề mốt” (nếu may không khéo).Nguyên tắc đơn giản nhất để mọi người trong gia đình có thể “suite” với nhau là hãy chọn một màu sắc chủ đạo và nhắc lại màu sắc này trên trang phục của mọi thành viên. Không nhất thiết phải cả nhà đều đỏ nguyên cây, mà có thể là: màu đỏ trên chiếc nơ bướm của con trai được nhắc lại trên nẹp cổ áo sơ mi của bố, khăn quàng cổ của mẹ và băng đô buộc tóc của con gái,… Vậy là vừa – đủ - đẹp!Tết hẳn nhiên là một dịp tốt để người ta nhớ đến nhau và cách thức để thể hiện sự thân tình này không gì tốt hơn là một món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu những món quà ấy có thể đem may mắn đến cho những người thân yêu nhất.Ngoài cách đơn giản nhất làm những tấm thiệp chúc Tết, là cùng nhau làm mứt/ô mai/ bánh/kẹo vừa để dùng cho dịp Tết vừa để biếu người thân. Nhưng nhớ là cho vào lọ thủy tinh đẹp và gắn thêm thiệp có thắt nơ.



Nếu chọn làm bánh, thì một công thức bánh coockie hoa quả, bánh muffin, cupcake hay macaroni đơn giản đều rất dễ thực hiện. Nếu chọn làm muffin hay cupcake thì còn có thể cho những lời chúc may mắn vào bên trong bánh trước khi trang trí và đem tặng, rất ý nghĩa. Ngoài ra, có thể chọn bất kỳ một món ăn nguội nào thuộc về sở trường của bạn: pate, giò thủ (giò xào), giò gà, xúc xích nhà làm, dưa món, dưa muối kim chi,… Tất cả đều là những món quà tặng thân tình, ý nghĩa mà lại… rẻ để bạn kết nối cùng người thân trong dịp Tết đến Xuân về.





Đừng tích trữ quá nhiều thực phẩm



Chiều 30 Tết siêu thị sẽ đóng cửa và thường thì sẽ được mở lại vào quãng chiều mùng 2, cùng lắm là sáng ngày mùng 3. Vậy nên, cũng không có gì phải lo nghĩ thái quá về chuyện sẽ… thiếu ăn trong 3 ngày Tết.



Điều quan trọng hơn nữa này: Bạn hãy suy nghĩ rằng đồ ăn thừa đổ đi cũng là một “trọng tội” đấy. Một là lãng phí. Hai là không nên không phải với rất nhiều người nghèo khổ còn đang không có được một cái Tết ấm no. Vậy nên, việc mua sắm đồ ăn thức uống cho Tết cũng nên vừa vừa phải phải thôi.



Và để đảm bảo được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho những ngày Tết vui vẻ, theo đầu bếp Đào Giáng Hương –Tổ trưởng bếp lạnh Âu – khách sạn Sofitel Metropol Hà Nội, thì đừng quên sắm những vật dụng tiện lợi sau: 1. Những chiếc hộp đựng; 2. Túi đựng thực phẩm có khóa kéo; 3. Bao film bọc thực phẩm và 4. Giấy bạc bọc thực phẩm. Phân chia thực phẩm thành từng loại sống/chín; thịt/cá/hải sản/rau xanh/trái cây,… xếp vào từng loại đồ dùng dự trữ riêng và cất vào những ngăn đựng thực phẩm phù hợp. Tất nhiên, trước đó, hãy huy động cả ông chồng lẫn trẻ con vào công cuộc làm sạch và phân loại. Trong lúc đó, hãy cùng trao đổi với nhau về những ý tưởng sẽ chế biến loại thực phẩm gì thành món ăn ngon nào cho cả gia đình.



Vậy thôi, và cuối cùng thì cũng đã đến lúc quây quần bên mâm cơm ngày Tết!





