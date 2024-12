1 án tử hình, 2 án chung thân cho nhóm dụ dỗ người Việt sang Campuchia làm việc để bắt cóc 17/12/2024 22:32

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 17-12, TAND tỉnh An Giang quyết định tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Duy Cường về các tội giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với 2 tội danh là cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Khắc Mạnh và Hoàng Văn Thanh cùng bị tuyên phạt tù chung thân. HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng mỗi bị cáo 28 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Khoa Khoa 30 năm tù về hai tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 25-8-2023, lực lượng chức năng tỉnh An Giang tuần tra biên giới tại khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện Lê Minh Hoàn, Nguyễn Hữu Linh, Nguyễn Văn Tuấn và Phạm Thị Tình nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam nên đưa về trụ sở làm việc.

Đại diện VKS công bố cáo trạng vụ các bị cáo dùng chiêu việc nhẹ lương cao để bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Các bị cáo tại toà.

Qua làm việc, Hoàn, Linh, Tuấn và Tình khai vào ngày 25-8-2023 những người này cùng với Hoàng Văn Mùa bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc. Khi đến Campuchia thì bị 1 nhóm khoảng 10 người Việt Nam đưa đến một căn nhà khống chế, đánh đập, lấy hết những tài sản và quay video gửi về gia đình. Ép buộc các bị hại liên hệ với gia đình chuyển tiền chuộc, trong đó có 1 người bị đánh tử vong.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án và nạn nhân đều là người Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng với Công an tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền Campuchia tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Bị cáo Lê Duy Cường.

Bị cáo Nguyễn Khắc Mạnh.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 2-2023, Nguyễn Khắc Mạnh sang Campuchia làm thuê tại Casino Yong Yuan do người Đài Loan làm chủ. Tại đây, Mạnh biết nhiều đối tượng người Trung Quốc thường dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia để bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Mạnh đã rủ 10 người làm chung là cùng thực hiện theo.

Để thực hiện, nhóm của Mạnh tạo tài khoản Facebook “Mây Trắng” giao cho Huyền (chưa xác định được nhân thân) quản lý đăng nội dung tìm người làm "việc nhẹ lương cao", nhưng thực tế khi sang Campuchia sẽ bắt giữ những người này đưa vào nhà trọ để đánh đập, rồi quay video gửi về cho gia đình các nạn nhân để buộc người thân của họ chuyển tiền sang chuộc mới thả về.

Tin tưởng, ngày 25-8-2023, Hoàn, Linh, Tuấn, Tình và Mùa từ TP.HCM đi đến khu vực cửa khẩu Long Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang rồi được tổ chức cho xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi qua đến Campuchia, nhóm của bị cáo Cường khống chế chiếm đoạt tất cả tiền, vàng, điện thoại của các bị hại rồi dùng vũ lực, hung khí gây thương tích cho bị hại để quay video gửi cho gia đình của của bị hại để đe dọa và yêu cầu tiền chuộc mỗi người 300 triệu đồng.

HĐXX tuyên án

Do gia đình của Mùa dọa báo công an và trong lúc khống chế, Mùa chống cự nên Mùa sau đó bị đánh đến tử vong.

Sợ người thân bị đánh chết giống Mùa, gia đình các bị hại còn lại đã chuyển tiền tổng cộng gần 500 triệu đồng.

Nhận được tiền, các bị cáo chia nhau tiêu xài. Khi biết Bộ Công an Việt Nam đang phối hợp với chính quyền Campuchia tổ chức truy bắt, nhóm của Mạnh ném bỏ điện thoại của bị hại và bỏ lại nữ trang chiếm đoạt của các bị hại tại Casino Yong Yuan để che giấu hành vi phạm tội rồi lẩn trốn.

Sau đó, Mạnh, Khoa, Cường, Thảo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Riêng Dũng, Thanh bị bắt khẩn cấp sau đó.