1 bị can có 3 tiền án ra công an đầu thú

(PLO)- Sau sáu tháng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, bị can từng có ba tiền án được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 25-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa vận động bị can Huỳnh Ngọc Vũ (32 tuổi, ngụ xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản ra đầu thú.

Theo điều tra, ngày 8-3, Vũ thực hiện hành vi trộm tài sản trên địa bàn xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ.

Tuy nhiên, Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh ra quyết định truy nã bị can.

Quá trình xác minh, thu thập thông tin, công an xác định Vũ trốn vào tỉnh Đồng Nai làm ăn, sinh sống. Phòng Cảnh sát hình sự đã cử cán bộ gặp gỡ gia đình, người thân vận động, thuyết phục Vũ ra đầu thú.

Đến ngày 22-9, gia đình đưa Vũ đến cơ quan công an đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, Vũ từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.

THANH NHẬT