Bắt nhóm chém thuê 1 Việt kiều Mỹ với giá 30 triệu đồng

Chiều 23-9, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Nguyễn Thị Vân (37 tuổi), Nguyễn Thành Hưng (22 tuổi), Phạm Duy Đạt (22 tuổi, cùng trú TP Vinh), Uông Sỹ Linh (26 tuổi) và Nguyễn Tư Phước (26 tuổi, cùng trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong vụ này, Hoàng Duy Hưng (trú TP Vinh) mới 15 tuổi nên không bị tạm giữ hình sự.

Trước đó, đêm 10-9, ông MNV (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) đang cùng bạn gái dạo bộ ngắm cảnh trên địa bàn TP Vinh thì bị một nhóm đi trên hai xe máy áp sát, dùng mã tấu tấn công khiến ông bị thương nặng ở chân trái.

Ông V gục tại chỗ, nhóm trên lên xe bỏ chạy. Cô bạn gái và người dân đã gọi xe cứu thương chở ông V đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh đã đến hiện trường và trực tiếp đến bệnh viện gặp ông V để làm việc. Lúc đó, ông V nói từ Mỹ về Việt Nam không mâu thuẫn với người nào.

Sau khi lập chuyên án để điều tra, Công an TP Vinh đã lần lượt bắt giữ nhóm người trên.

Qua điều tra ban đầu, ông V có quen người phụ nữ tên là Hà. Hà đã giới thiệu ông V làm quen với chị PT (cháu của Hà). Ông V ngỏ lời yêu chị T. Khi biết ông V sắp trở về Việt Nam thì Hà yêu cầu ông này trả tiền giới thiệu cho mình. Tuy nhiên, ông V không đồng ý.

Từ đó, Hà đã liên lạc với Vân để thuê người chém ông V với tiền công là 2.000 USD.

Vân đồng ý và đi thuê Hưng tấn công ông V với tiền công 30 triệu đồng.

Hưng đi rủ Đạt, Linh, Tư, Phước gây án để lấy tiền chia nhau. Trong đó, Đạt là người dùng mã tấu trực tiếp tấn công vào chân trái ông V.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của ông V là 13%. Hiện sức khỏe ông V đang dần ổn định.