1 giám đốc Kho bạc Nhà nước ở Hà Giang bị bắt

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Cao Mạnh Thắng (50 tuổi, trú tại Tuyên Quang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thắng là Giám đốc Kho bạc Nhà nướchuyện Bắc Mê, Hà Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tống đạt quyết định và lệnh đối với Cao Mạnh Thắng (áo trắng). Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 6-2021, Cao Mạnh Thắng với cương vị là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà PTL (trú Hà Giang) để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Mục đích của Thắng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.

Công an xác định Thắng đã lừa chiếm đoạt của bà L số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

