1 khách hàng kiện Ngân hàng đòi hơn 36 tỉ đồng 03/07/2024 17:39

Ngày 3-7, TAND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ phường Cam Phú, TP Cam Ranh) và bị đơn là Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Ngân hàng Sacombank) Phòng giao dịch Cam Ranh. Bà Dương yêu cầu Ngân hàng Sacombank trả tổng cộng hơn 36 tỉ đồng, trong đó có 26,9 tỉ đồng tiền gốc.

12 giao dịch gần 47 tỉ đồng ngoài giờ hành chính

Bà Dương ủy quyền cho chồng là ông Nguyễn Quang Vinh. Theo trình bày của nguyên đơn, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa.

Nguyên đơn trình bày với HĐXX. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tháng 5-2022, bà Dương phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền nên yêu cầu ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả sao kê cho thấy có 12 giao dịch diễn ra từ ngày 4-5-2022 đến 14-6-2022 tổng cộng 46,9 tỉ đồng. Trong đó, có chín giao dịch rút tiền mặt, ba giao dịch chuyển khoản. Tất cả các giao dịch đều diễn ra trong khoảng thời gian 18 giờ đến 21 giờ.

Ông Lê Quang Vinh khẳng định tất cả chín giao dịch đều không có mặt vợ ông tại trụ sở Phòng giao dịch Cam Ranh và đều thực hiện ngoài giờ hành chính. Trong đó, có một giao dịch chuyển khoản 11 tỉ đồng. Bà Dương yêu cầu Ngân hàng Sacombank phải trả tiền gốc và lãi nói trên.

Sau đó, bà Dương có đơn gửi cơ quan công an kêu cứu việc bị mất 46,9 tỉ đồng trong tài khoản tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Liên quan vụ việc trên, tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh.

Đến tháng 4-2023, bà Dương có đơn yêu cầu và được Ngân hàng Sacombank chấp thuận cho ứng trước 20 tỉ đồng. Trong đó, kèm điều kiện bà Dương phải thế chấp hai sổ hồng cho ngân hàng; còn 46,9 tỉ đồng sẽ được giải quyết theo phán quyết của cơ quan thẩm quyền.

Tại tòa, đại diện Ngân hàng Sacombank cho rằng các giao dịch giữa Phòng giao dịch Cam Ranh và bà Dương đều thực hiện đúng quy trình, quy định.

Giải thích việc có đến chín giao dịch thực hiện ngoài giờ hành chính, đại diện Sacombank nói nếu khách hàng đến trước 17 giờ thì nhân viên vẫn linh động làm các thủ tục rút, gửi tiền bình thường mà không sai quy định.

Luật sư đề nghị chờ vụ án hình sự xử trước

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành hồi tháng 11-2023, căn cứ các tài liệu do Ngân hàng Sacombank cung cấp thì các chứng từ liên quan đến số tiền trên được khách hàng ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đăng ký tại Sacombank. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận không có căn cứ để xem xét giải quyết trong vụ án.

Bảng sao kê thể hiện các giao dịch mà theo bà Hồ Thị Thùy Dương cho là sai quy định. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong kết luận điều tra bổ sung ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng các giao dịch liên quan đến nhóm khách hàng, trong đó có bà Hồ Thị Thùy Dương, đã được khách hàng ký đầy đủ chứng từ liên quan, tuân thủ quy định nội bộ của Ngân hàng Sacombank và quy định của pháp luật.

Luật sư bảo vệ cho Ngân hàng Sacombank cho rằng trong khi vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh chưa được ban hành cáo trạng, chưa được tuyên án thì chưa thể khẳng định Ngân hàng Sacombank chiếm đoạt 46,9 đồng của bà Dương.

Theo luật sư, nếu tòa tuyên cán bộ Ngân hàng Sacombank tham ô tài sản số tiền trên thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại cho bà Dương và bà này không cần phải khởi kiện.

Luật sư cũng cho rằng trong khi vụ án tham ô chưa được xét xử mà đưa vụ kiện dân sự đòi tài sản ra xét xử trước thì rất khiên cưỡng. Mặt khác, cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh bị khởi tố trong vụ án tham ô đang bị tạm giam, không có mặt tại phiên tòa dân sự này sẽ thiếu sự khách quan.

Luật sư đề nghị tạm hoãn phiên tòa để chờ vụ án hình sự tham ô tài sản tại Phòng giao dịch Cam Ranh xét xử xong.

Tuy nhiên, tòa sẽ tuyên án vào sáng 4-7.

Phó phòng giao dịch rút hơn 17 tỉ đồng của khách Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra vụ án hình sự tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh Khánh Hòa kiêm Trưởng Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Võ Việt Luân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông đồng, cấu kết và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng. Hà đã sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản gửi tiết kiệm của khách hàng để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm mục đích cá nhân của Luân và Hà. Đồng thời, chi trả trả gốc lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của 21 khách hàng do Hà theo dõi. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Ngân hàng Sacombank chi trả cho bốn khách hàng bị Hà rút tiền là 17,3 tỉ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Cuối tháng 5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Luân tội tham ô tài sản. Trước đó, ông Luân bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.