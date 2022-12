1 nhà thầu thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1A trễ tiến độ 45 ngày

(PLO)- Tại gói thầu XL04, phần khối lượng do Công ty Định An thi công đã vi phạm tiến độ khoảng 45 ngày và nếu không cải thiện tình hình cung cấp tài chính, vật tư sẽ không hoàn thành tiến độ.

Bộ GTVT vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn từ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết quý II-2023.

Trong Quyết định điều chỉnh, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) có trách nhiệm xây dựng tiến độ cụ thể của các gói thầu, đảm bảo tổ chức triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. Trong đó, tổ chức triển khai thi công hoàn thành lớp bê tông nhựa trước ngày 15-1-2023.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT), tính đến ngày 27-12, khối lượng thi công và kế hoạch giải ngân vốn của các gói thầu cơ bản đáp ứng theo kế hoạch và cam kết của lãnh đạo các nhà thầu. Tuy nhiên, tại đoạn tuyến do nhà thầu Công ty 886 – Thành Nam, thuộc gói thầu XL02 và đoạn tuyến do Công ty CP Tập đoàn Định An, thuộc gói thầu XL04 vẫn chưa đáp ứng theo cam kết.

Nguyên nhân là do nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính và vật tư về công trường để triển khai thi công. Đặc biệt, tại gói thầu XL04 do Công ty Định An thi công, tình trạng thiếu hụt tài chính, vật tư gần như thường xuyên và nhà thầu chưa có giải pháp xử lý căn cơ.

Để đảm bảo mục tiêu đến tháng 3-2023, dự án hoàn thành toàn bộ các gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng, chủ đầu tư đã và dự kiến điều chuyển một phần khối lượng từ Công ty Định An sang cho công ty Nghệ An thực hiện, ước giá trị khoảng 12 tỉ đồng.

Cạnh đó, cảnh cáo và yêu cầu lãnh đạo Công ty Định An có cam kết bằng văn bản về việc tập trung nhân vật lực, nguồn tài chính để thi công. Theo đó, nếu đến ngày 31-12, phía nhà thầu vẫn không cải thiện tiến độ, Ban Quản lý dự án 7 sẽ báo cáo Bộ GTVT cắt chuyển toàn bộ khối lượng còn lại của gói thầu để giao cho nhà thầu khác có năng lực thực hiện tiếp. Đồng thời, tiến hành xử phạt theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A có tổng chiều dài gần 20km, điểm đầu tại TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) và điểm cuối tại huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng). Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang gần 9 km và qua tỉnh Sóc Trăng gần 11 km.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 30-12-2021, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng.

- Gói thầu XL01 (do liên danh Công ty CP cầu 7 Thăng Long – Công ty CP QL và XD CTGT 487 – Công ty TNHH SX&XD Thi Sơn thi công) cơ bản đáp ứng tiến độ theo cam kết và hoàn thành toàn bộ gói thầu theo hợp đồng. - Đối với gói thầu XL02, phần khối lượng do Công ty Khánh Cường thi công vượt tiến độ hợp đồng khoảng 30 ngày; còn phần khối lượng do Công ty 886 – Thành Nam đạt tiến độ theo hợp đồng. - Gói thầu XL03 (do Công ty CP tập đoàn Thành Huy và Công ty CP Xây dựng giao thông Sóc Trăng thi công) cơ bản đáp ứng tiến độ theo cam kết và hoàn thành toàn bộ gói thầu theo hợp đồng. - Còn gói thầu XL04, phần khối lượng do Công ty Nghệ An cơ bản đáp ứng theo cam kết và hoàn thành theo tiến độ hợp đồng. Riêng phần khối lượng do Công ty Định An thi công đã vi phạm tiến độ khoảng 45 ngày. Nếu nhà thầu không cải thiện tình hình cung cấp tài chính, vật tư sẽ không hoàn thành tiến độ theo hợp đồng.

Video: Vì sao dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ Hậu Giang đến Sóc Trăng chậm tiến độ? (PLO)- Chủ đầu tư lý giải nguyên nhân chậm là do ảnh hưởng thời tiết, triều cường, một số nhà thầu có nguồn tài chính không ổn định.

CHÂU ANH