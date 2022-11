1 phóng viên tạp chí bị khởi tố vì 'bảo kê' xe, trục lợi

(PLO)- Lâm đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên tạp chí để nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích “bảo kê” cho các phương tiện đi trên tuyến Ninh Bình đến Đồng Nai.

Ngày 1-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Huy Lâm (46 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Từ công tác nắm tình hình, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh xác định thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số người lợi dụng danh nghĩa báo chí để cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Công an thị xã Kỳ Anh đã tập trung lực lượng và phương tiện đấu tranh, bắt giữ những người liên quan.

Lâm bị bắt giữ vào ngày 16-10. Khi đó, Lâm đang là phóng viên của Tạp chí Vận tải ô tô.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, công an thu giữ được nhiều tài liệu mà Lâm thường sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc với công an, Lâm khai từ năm 2019 đến nay đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên tạp chí Vận tải ô tô để thực hiện hành vi nhận tiền của các cá nhân, tổ chức vận tải với mục đích “bảo kê” cho các phương tiện đi trên tuyến Ninh Bình - Đồng Nai.

Hàng tháng các cá nhân, tổ chức này phải nộp tiền để được Lâm “bảo kê” hoạt động qua lại trên tuyến đường nêu trên.

