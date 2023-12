1 phụ nữ cho vay 80 triệu đồng, thu lời 193 triệu đồng

Ngày 23-12, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thoa (39 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Nguyễn Thị Phương Thoa. Ảnh: CA

Trước đó, anh VQTH đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Vinh về việc anh bị Thoa cho vay tiền với lãi suất cao.

Thoa trao đổi, thỏa thuận với anh TH về việc cho anh vay tiền đều qua các giao dịch trên điện thoại, mạng xã hội. Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Thoa.

Tại cơ quan điều tra, Thoa khai nhận do có quen biết nhau từ trước nên khi biết anh TH cần tiền, từ tháng 3-2020 đến nay, Thoa đã liên tiếp cho anh TH vay số tiền 80 triệu đồng. Thoa thu lãi suất “cắt cổ” từ 3.000-4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (từ 109,5%/năm đến 146%/năm).

Với việc cho vay lãi suất cao như trên, Thoa thu lợi bất chính hơn 193 triệu đồng.

Đắc Lam