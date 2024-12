1 phụ nữ mất hơn 9 tỉ đồng khi đầu tư tiền ảo 12/12/2024 14:54

Ngày 12-12, Công an Hà Nội cho biết thời gian qua, Công an thành phố đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ, phong toả nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều sàn giao dịch được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn nên đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia để chiếm đoạt tiền đầu tư.

Điển hình, hồi tháng 12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến 9,4 tỉ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Tổng số tiền bà T bị chiếm đoạt là hơn 9 tỉ đồng. Ảnh minh họa IT

Cụ thể, qua mạng xã hội Facebook, bà T (trú tại Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời bà T tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets.

Bà T đã làm theo hướng dẫn của người lạ, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền để đầu tư.

Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T đã nạp 5 tỉ đồng để nhận 350.000 USD (tương đương 9 tỉ đồng). Khi bà T muốn rút số tiền lãi trên thì được yêu cầu phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản tương ứng 1,8 tỉ đồng (trong 5 tiếng đồng hồ); đóng 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi tương ứng 1,6 tỉ đồng và nộp tiếp 3% tương ứng 360 triệu đồng tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân.

Bà T tiếp tục nộp 1,2 tỉ đồng nhưng vẫn không rút được ra. Phát hiện mình bị lừa, bà T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Từ sự việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.