1 thanh niên khống chế nữ gia chủ đang tắm cướp tài sản 17/10/2024 17:56

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), cho biết đã bắt khẩn cấp một thanh niên vào nhà dân dùng hung khí khống chế một người phụ nữ cướp tài sản.

Người gây ra vụ cướp là AT (17 tuổi, ngụ thôn PleiSar, xã Ia Chim, TP Kon Tum).

Thanh niên dùng dao khống chế nữ gia chủ đang tắm để cướp tài sản. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 16-10, Công an TP Kon Tum nhận tin báo khoảng 16 giờ 20, chị HTH (26 tuổi, ngụ ở TP Kon Tum) bị một thanh niên đột nhập vào nhà, dùng hung khí uy hiếp, cướp tài sản.

Thời điểm trên, chị H đang tắm trong nhà tắm bỗng nghe tiếng đập cửa, nghĩ rằng chồng đi làm về nên hé cửa ra nhìn liền bị AT dùng dao khống chế, đe doạ sẽ đâm chết nếu không đưa tiền...

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Kon Tum phối hợp với Công an xã Ia Chim vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng gây án. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp AT.