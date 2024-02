10 thực phẩm bạn nên tránh ăn trước khi đi ngủ

Giấc ngủ và sức khỏe nói chung cũng bị ảnh hưởng bởi những gì bạn ăn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khó ngủ vào ban đêm có thể khiến bạn thèm đồ ăn vặt và đồ ăn nhẹ không lành mạnh hơn vào ngày hôm sau.

Vì vậy, hãy chọn bữa ăn cẩn thận trước khi đi ngủ vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Đồ ăn nhẹ có đường khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến suy giảm năng lượng và khó ngủ. Ảnh: iStock

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên tránh ăn trước khi đi ngủ:

Đồ ăn cay

Thức ăn cay có thể gây ợ chua hoặc trào ngược axit, khiến bạn khó ngủ. Thay vào đó, hãy thử uống trà thảo dược hoặc đồ ăn nhẹ như sữa chua.

Cà phê

Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể bạn hàng giờ và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Chọn các lựa chọn không chứa caffein như trà thảo dược hoặc sữa ấm.

Rượu

Mặc dù ban đầu rượu có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ nhưng nó có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém hơn. Thay vào đó hãy chọn đồ uống không cồn hoặc trà thảo dược.

Thực phẩm giàu chất béo

Thực phẩm giàu chất béo có thể khó tiêu hóa, dẫn đến khó chịu hoặc khó tiêu vào ban đêm. Chọn một bữa ăn nhẹ nhẹ hơn như trái cây hoặc rau quả.

Thực phẩm có đường

Đồ ăn nhẹ có đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến suy giảm năng lượng và khó ngủ. Chọn một phần nhỏ carbohydrate phức hợp như bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Bữa ăn nặng hoặc nhiều

Ăn một bữa ăn quá no trước khi đi ngủ có thể gây khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Thay vào đó, hãy ăn nhẹ hoặc ăn nhẹ vài giờ trước khi đi ngủ.

Thực phẩm chế biến hoặc đồ ăn vặt

Thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn vặt thường chứa hàm lượng chất phụ gia, chất bảo quản và chất béo không tốt cho sức khỏe cao có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và giấc ngủ của bạn. Chọn thực phẩm nguyên chất, tự nhiên như trái cây, rau và ngũ cốc.

Đồ uống có ga

Đồ uống có ga có thể gây đầy hơi, khó tiêu, khiến bạn khó ngủ thoải mái. Thay vào đó hãy uống nước hoặc trà thảo dược.

Thực phẩm giàu protein

Thực phẩm giàu protein có thể khó tiêu hóa, gây khó chịu hoặc khó tiêu vào ban đêm. Chọn một bữa ăn nhẹ hơn như một phần nhỏ protein nạc hoặc một nắm hạt.

Sôcôla đen

Đó là do các axit amin và caffeine chứa trong đó. Axit amin của sô cô la giúp bạn tỉnh táo vào ban đêm, khiến ngày hôm sau trở nên uể oải. Do hàm lượng năng lượng được tăng gấp đôi nên sô cô la đen là thức ăn tốt hơn cho buổi chiều so với nửa đêm, theo NDTV.

5 thói quen làm tăng nguy cơ phát triển ung thư dạ dàyInfographic (PLO)- Nguy cơ ung thư dạ dày của bạn có thể giảm đáng kể bằng cách áp dụng lối sống lành mạnh.

NHẬT LINH