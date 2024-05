10 thực phẩm giúp giảm tình trạng căng thẳng 25/05/2024 08:28

Theo Medical News Today, khi một người bị căng thẳng, tuyến thượng thận của họ sẽ tiết ra hormone cortisol. Trong thời gian ngắn, điều này có thể giúp mọi người thích ứng với các sự kiện căng thẳng. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cortisol cao có thể gây hại.

Đối với nhiều người, cách giảm cortisol trực tiếp nhất là giảm căng thẳng. Giảm mức độ căng thẳng có thể có nghĩa là cơ thể tạo ra ít cortisol hơn.

10 thực phẩm giúp giảm tình trạng căng thẳng. Ảnh: Pexels

Dưới đây là 10 loại thực phẩm tự nhiên giúp giảm tình trạng căng thẳng.

Hạnh nhân

Ăn một nắm hạnh nhân (4 đến 5 hạt mỗi ngày) có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn một cách kỳ diệu. Hạnh nhân rất giàu magiê, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cortisol. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy magiê giúp giảm mức cortisol.

Sô cô la đen

Ăn sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 70% trở lên có thể giúp giảm cortisol. Một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Proteome cho thấy tiêu thụ sô cô la đen trong hai tuần làm giảm mức cortisol ở những người bị căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá 20-30 gram mỗi ngày.

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina rất giàu magiê, tiêu thụ chúng hàng ngày có thể giúp kiểm soát mức độ hormone gây căng thẳng. Nghiên cứu từ Đại học California cho thấy thiếu hụt magiê có thể dẫn đến tăng sản xuất cortisol, khiến rau bina trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn giảm căng thẳng.

Ức gà

Các axit amin trong thịt gà giúp duy trì khối lượng cơ bắp và thúc đẩy sản xuất serotonin, một loại hormone chống lại cortisol. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Journal of Nutrition, lượng protein rất quan trọng để điều chỉnh phản ứng căng thẳng.

Tỏi

Allicin, một hợp chất có trong tỏi, đã được chứng minh là làm giảm sản xuất cortisol. Một nghiên cứu trên tạp chí Phytotherapy Research cho thấy bổ sung tỏi giúp giảm mức cortisol và cải thiện phản ứng căng thẳng tổng thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu vitamin C, được biết là giúp giảm mức cortisol. Tiêu thụ một cốc bông cải xanh hàng ngày có thể cung cấp cho cơ thể bạn đủ vitamin C để chống lại căng thẳng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychopharmacology cho thấy vitamin C làm giảm cortisol.

Trà xanh

Trà xanh chứa L-theanine, một loại axit amin giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy L-theanine làm giảm đáng kể nồng độ cortisol và cải thiện tâm trạng.

Gạo lứt

Carbohydrate phức tạp như gạo lứt giúp ổn định lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát việc sản xuất cortisol. Thêm một khẩu phần gạo lứt vào bữa ăn của bạn sẽ giúp giữ mức cortisol của bạn được cân bằng.

Dầu ô liu

Dầu ô liu, đặc biệt là dầu nguyên chất, chứa nhiều chất béo lành mạnh giúp giảm viêm và giảm mức cortisol. Một nghiên cứu trên Tạp chí Journal of Translational Medicine cho thấy chế độ ăn giàu dầu ô liu làm giảm đáng kể mức cortisol và cải thiện các triệu chứng liên quan đến căng thẳng.

Chuối

Chuối là nguồn cung cấp kali và vitamin B6 tuyệt vời, cả hai đều giúp điều chỉnh cortisol. Ăn một quả chuối mỗi ngày có thể giúp giảm mức độ hormone căng thẳng của bạn. Nghiên cứu trên tạp chí Psychosomatic Medicine cho thấy kali giúp giảm tình trạng căng thẳng và cải thiện sức khỏe tim mạch, theo The Times of India.