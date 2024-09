10 triệu bản sách giáo khoa được in bổ sung sau bão số 3 18/09/2024 15:18

(PLO)- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung. Cộng với số lượng sách tồn kho, nhà xuất bản cung ứng vùng lũ 18 triệu bản.

Đại diện Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết thống kê sơ bộ có 25 tỉnh khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Có khoảng 190 tên sách học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cần bổ sung tới các địa phương (không tính các chuyên đề tự chọn bậc THPT).

Sau bão số 3, NXB Giáo dục Việt Nam đã in 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung để cung ứng cho học sinh vùng lũ. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh vùng lũ, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ dồn toàn lực để thực hiện nhiệm vụ này.

Trước mắt, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản SGK bổ sung. Cộng với số lượng sách hiện còn trong kho, NXB sẽ cung ứng cho vùng lũ khoảng 18 triệu bản SGK.

Trong 1-2 tuần tới, sau khi có số liệu chính xác nhu cầu của các địa phương, nếu còn thiếu, NXB sẽ tổ chức in thêm. Chi phí in gia công theo đơn giá bình quân cho 10 triệu bản sách ước khoảng dưới 30 tỉ đồng. Toàn bộ số sách giáo khoa in bổ sung cung cấp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ được triển khai với tinh thần phục vụ.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều ngôi trường ở Lào Cai ngập trong biển nước. Ảnh: BÁO LÀO CAI

Đối với số lượng SGK in bổ sung để cung ứng cho vùng lũ, sẽ áp dụng giảm 10% giá bìa (tương đương khoảng 50% chi phí phát hành). Đồng thời sẽ dành một khoản kinh phí để tặng số lượng lớn sách giáo khoa cho học sinh những vùng bị thiệt hại nặng.

Tính đến thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.900 bộ SGK tới các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên... trị giá gần 500 triệu đồng.