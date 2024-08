Thị trường sách giáo khoa trước thềm năm học mới 14/08/2024 09:28

Sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 đã được phát hành

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện nhập kho 95% so với kế hoạch đối với sách giáo khoa (SGK) các lớp. Dự kiến ngày 15-8, đơn vị này sẽ cung ứng đủ 100% SGK mới đảm bảo đủ sách cho học sinh trước khi năm học mới bắt đầu.

Ghi nhận thực tế từ phóng viên, tại một cửa hàng trên khu vực quận 5 được NXBGDVN giới thiệu là Công ty sách trực thuộc đơn vị, sách giáo khoa từ lớp 1 – 12 được trưng bày đầy đủ trên kệ, phân loại cụ thể theo bộ và khối lớp. Ngoài sách giáo khoa của NXBGDVN, tại đây cũng phát hành cả SGK của các nhà xuất bản khác. Nhân viên bán hàng được bố trí dày đặc để hỗ trợ khách hàng tìm mua và hướng dẫn lựa chọn SGK đúng theo danh mục do nhà trường quy định.

Nhà xuất bản nói gì về thiếu sách giáo khoa?

Khi được hỏi về tình trạng thiếu sách giáo khoa, đại diện NXBGDVN chia sẻ do đặc thù của SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, quyền lựa chọn sách sẽ do trường và tổ chuyên môn của trường lựa chọn, từ đó một bộ sách có thể có nhiều cuốn SGK do các đơn vị khác nhau cùng xuất bản. Một số đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng tại địa bàn nên hạn chế nhập hoặc nhập không đủ các đầu sách, phần lớn chỉ nhập các môn học chính để giảm thiểu rủi ro tồn kho.

Riêng đối với các nhà sách trực thuộc NXBGDVN, đại diện NXB cam kết không để xảy ra tình trạng này. Các đơn vị phát hành sách đã chủ động rà soát và điều phối hàng mỗi ngày, mỗi tuần nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu mua SGK trước thềm năm học mới. Ngoài ra, phụ huynh có thể đăng kí mua SGK qua thư viện trường học để đảm bảo có sách trước năm học mới và tránh tình trạng mua phải sách giả, sách trôi nổi không rõ nguồn gốc ngoài thị trường.

Tăng cường kênh bán hàng trực tuyến (online) giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian mua sách

Trao đổi thêm với phóng viên, bà Bùi Thu Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chia sẻ, ngoài việc bán sách tại cửa hàng, công ty cũng mở rộng việc phát hành sách thông qua kênh bán hàng trực tuyến, nhằm giúp khách hàng tiếp cận, mua sách dễ dàng và tiết kiệm thời gian di chuyển nếu ở các quận huyện xa khu vực quận 5, TP.HCM.

Cụ thể, khi truy cập vào website https://phuongnamretail.vn/ có thể thấy sách được chia theo từng loại gồm SGK, sách bài tập và cả sách giáo viên đầy đủ các lớp từ lớp 1 đến 12. Khi đặt hàng, người mua có thể chọn hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng tùy thuộc vào nhu cầu.

Đơn vị này cho hay, đối với các đơn trong khu vực TP.HCM, chỉ cần đặt hàng, 48 tiếng sau sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Ngoài ra, các sản phẩm được bán trực tuyến còn được đảm bảo nguồn gốc, ngoài phí giao hàng đơn vị này không phụ thu các chi phí đóng gói khác.