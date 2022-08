100 cảnh sát và 15 xe chữa cháy dập lửa tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội

Trưa 8-8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Hà Nội) thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu Công nghiệp Quang Minh.

Theo đó, khoảng 6 giờ 12 phút cùng ngày, lửa xuất hiện ở khu vực nhà xưởng, kho thuộc Công ty TNHH hệ thống năng lượng tại Việt Nam. Địa chỉ: Lô 13 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 15 xe chữa cháy, một xe téc nước, một xe chỉ huy chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị gồm: Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Mê Linh, Công an huyện Sóc Sơn, Công an huyện Đông Anh, Công an quận Tây Hồ, Công an quận Long Biên và các Đội PCCC khu vực 1, 2, 3 thuộc PC07.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng, kho chứa đồ nhựa (ghế tắm, bô trẻ em…), diện tích khoảng 4.000m2 của Công ty TNHH Milestone (thuê lại của Công ty TNHH hệ thống năng lượng tại Việt Nam).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng sử dụng dữ liệu nguồn nước để khai thác nguồn từ trụ nước chữa cháy của Khu công nghiệp Quang Minh, yêu cầu đơn vị cấp nước (Nhà máy nước Quang Minh) tăng áp để phục vụ chữa cháy.

Đồng thời, cảnh sát khai thác nguồn nước từ bể chữa cháy của cơ sở và các cơ sở lân cận cùng xe téc nước của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng để triển khai các mũi chữa cháy.

Đến khoảng 7 giờ 30, lực lượng Cảnh sát PCCC khoanh vùng, ngăn cháy lan, bảo vệ an toàn khu vực nhà văn phòng ba tầng liền kề có diện tích khoảng 1.700m2 của Công ty của TNHH hệ thống năng lượng tại Việt Nam.

Đến khoảng 8 giờ 55, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục tổ chức làm mát, dập tàn.

Thống kê đến nay, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kế làm rõ.