12 tháng, thu hồi được hơn 20.000 tỉ đồng liên quan đến án kinh tế, tham nhũng

Chiều ngày 19-10, Bộ Tư Pháp tổ chức họp báo về một số kết quả công tác tư pháp nổi bật trong Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023.

Nhiều kết quả đã đạt được

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Xuân Qúy, Chánh văn phòng – người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, trong Quý III năm 2023, Bộ Tư pháp đã triển khai toàn diện, đầy đủ và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tiếp tục được chú trọng thực hiện, Bộ Tư pháp đã trình 6/6 văn bản, đề án theo Chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ…

Ông Đỗ Xuân Qúy, Chánh Văn phòng – người phát ngôn Bộ Tư pháp. Ảnh PHI HÙNG

Bên cạnh đó, Bộ Tư Pháp đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để cho ý kiến, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ đã phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 14-8 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật được tiếp tục tập trung thực hiện…

Chánh Văn phòng – người phát ngôn Bộ Tư pháp cũng cho hay, trong hoạt động trợ giúp pháp lý, cả nước đã thụ lý 6.396 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (trong đó có: 4.510 vụ việc bào chữa, 1.886 vụ việc bảo vệ) và có 3.867 vụ việc kết thúc (trong đó 2.607 vụ việc bào chữa, 1.260 vụ việc bảo vệ). Tất cả các vụ việc thẩm định, đánh giá đều đạt chất lượng khá trở lên.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công là 1.001 vụ việc (trong đó có: 745 vụ việc bào chữa, 256 vụ việc bảo vệ).

Việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Trong Quý III, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã giải quyết 314.561 Phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên.

Hơn 20.000 tỉ đồng được thu hồi trong 12 tháng

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong Quý III và cả năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ số tăng so với cùng kì năm trước, đến nay đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023 đối với lĩnh vực thi hành án (từ ngày 01-10-2022 đến 31-9-2023).

Cụ thể, đã thi hành xong 574.819 việc, tăng 36.189 việc (tăng 6,72%) so với cùng kì; đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với cùng kì), cao hơn 0,75% so với chỉ tiêu của Ban cán sự đảng giao (trên 82,50%).

Về tiền, đã thi hành xong hơn 89.412 tỉ đồng, tăng hơn 14.376 tỉ đồng (tăng 19,16%) so với cùng kì; đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với cùng kì), cao hơn 1,28% so với chỉ tiêu của của Ban cán sự đảng giao (trên 45,50%).

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo.

Kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng trong 12 tháng năm 2023, đã thi hành xong 2.264 việc, tăng 369 việc (tăng 19,47%) thu hồi được hơn 20.405 tỉ đồng; đạt tỉ lệ 67,10% về việc và 41,11% về tiền.

Đối với kết quả theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022).

Trong thời gian từ nay đến hết Quý IV/2023, Bộ Tư pháp tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Ban của Đảng, Quốc hội. Trong đó, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14-8 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Bộ Tư pháp được giao; tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chủ trì phối hợp các bộ ngành chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh năm 2024...

PHI HÙNG