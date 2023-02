2 kẻ trộm bị bắt vì làm rơi ví ở hiện trường

(PLO)- Hai nam thanh niên ở Tân Phú qua quận Tân Bình trộm xe thì làm rơi ví ở hiện trường và mau chóng bị bắt.

Ngày 1-2, Công an quận Tân Bình, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Trọng Tuyển (35 tuổi) và Huỳnh Thanh Phong (32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 29-1, anh H để xe máy hiệu Wave RSX màu đỏ biển số 59P3- 04830 bên hông một căn nhà trên đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, khóa cổ xe lại và đi vào nhà bên cạnh để thăm bạn.

Đến khoảng 20 giờ, anh H đi ra thì phát hiện xe máy đã bị mất nên đến Công an phường 14 trình báo.

Công an Phường 14 đã thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra 363 của Công an quận Tân Bình để phối hợp.

Lực lượng chức năng phát hiện ở hiện trường có một chiếc ví nghi của kẻ trộm làm rơi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định được Phong và Tuyển là nghi phạm nên truy bắt.

Đến 23 giờ cùng ngày, Phong bị bắt và 30 phút sau, Tuyển cũng bị mời làm việc.

Cả hai thừa nhận hành vi trộm xe. Theo đó, do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên Phong và Tuyển rủ nhau đi trộm cắp.

Trong lúc lấy xe, Phong đã làm rơi ví tại hiện trường. Cả hai đều dương tính với ma túy.

Theo Công an quận Tân Bình, trong thời gian qua, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán 2023, Tổ tuần tra 363 của Công an quận đã chủ động trong công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giúp người dân có một cái Tết vui tươi và an toàn.

NGUYỄN TÂN