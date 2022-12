2 người chở 15.000 gói thuốc lá lậu trên ô tô

(PLO)- Hai thanh niên sử dụng xe ô tô chở 15.000 gói thuốc lá lậu vừa bị công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Ngày 7-12, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ Dương Minh Phụng (23 tuổi) và Phan Quốc Hoài (23 tuổi) cùng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo điều tra, trước đó Dương Minh Phụng và Phan Quốc Hoài điều khiển xe ô tô 70A 254.68 chở 15.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khi đến khu công nghiệp Thành Thành Công ở phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ.

Khai với công an, cả 2 cho biết đã vận chuyển thuốc lá thuê cho một người phụ nữ từ khu vực cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về TP.HCM giao lại, với tiền công hai triệu đồng .

VÕ TÙNG