Đến trưa 17-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người đàn ông tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người đàn ông tử vong thương tâm. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày xe container 61LD-060.23 lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Khi đi đến đoạn đường dẫn vào một công ty thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy 95F2-4498 chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến anh Nguyễn Văn M (37 tuổi) và anh Phạm Tiến L (33 tuổi, cùng quê ở Hậu Giang), cùng chiếc xe máy bị container cuốn vào gầm.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA

Tai nạn khiến anh M tử vong tại chỗ. Còn anh L được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cũng tử vong sau đó.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai tài xế xe container để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

