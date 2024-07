2 thiếu nữ 15 tuổi cùng nhóm bạn dàn cảnh cướp xe trong đêm 19/07/2024 18:26

(PLO)- Hai thiếu nữ 15 tuổi cùng nhóm bạn dàn cảnh cướp xe bạn trai mới quen trên mạng rồi cùng nhau lẩn trốn nhưng bị công an bắt giữ.

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tạm giữ hình sự đối với 4 nghi can gồm: Nguyễn Hoàng Bảo Vi (15 tuổi); Nguyễn Thị Kim Ngân (15 tuổi); Lê Thành Tài (24 tuổi) và Vinh Phong Thái (15 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó Vi và Ngân quen anh S (ngụ huyện Trảng Bom) trên mạng xã hội. Để có tiền tiêu xài nên nhóm này bàn bạc lên kế hoạch để cướp xe của bạn trai mới quen. Hai thiếu nữ liền nhắn tin hẹn anh S đến đoạn đường vắng để đồng phạm phục sẵn trong bụi cây lao ra tấn công, cướp xe.

Các nghi can cùng tang vật. Ảnh: Trương Vinh - CAĐN.

Đêm 17-7, anh S đi xe máy Yamaha Exciter 150 đến đoạn đường vắng tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Khi anh S vừa gặp Vi và Ngân thì bị Tài, Thái và Đặng Minh Trung (15 tuổi) đã mai phục sẵn rồi lao ra dàn cảnh dùng đá, thắt lưng đánh nạn nhân rồi cướp tài sản, còn Vi và Ngân giả vờ bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Vĩnh An phối hợp Tổ tuần tra 161 và Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Vĩnh Cửu truy bắt được Vi, Ngân, Tài và Thái cùng tang vật vụ cướp.

Riêng Trung đang lẩn trốn nên công an tiếp tục điều tra, truy xét.