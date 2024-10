2 vợ chồng bị bắt vì nhiều lần tố giác sai sự thật 03/10/2024 14:42

Ngày 3-10, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trong (54 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Hòa (52 tuổi, cùng ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa), để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa xác định vợ chồng ông Trong đã có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để tố cáo, khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.

Cụ thể, tại các bản án, quyết định, thông báo của TAND các cấp về kết quả giải quyết đối với lô đất 147, diện tích 240 m2, ở khu Dốc Võng, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trong.

Không đồng ý với phán quyết của cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến 2024, vợ chồng ông Trong đã lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để làm 104 đơn có tiêu đề “đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị, đơn kiến nghị phản ánh”, gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến Trung ương tố cáo, khiếu nại, tố giác các cán bộ, lãnh đạo.

Dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần giải quyết, giải thích và thông báo cho về việc tố cáo, khiếu nại, tố giác trên là sai sự thật, nhưng vợ chồng ông Trong không chấp nhận, dẫn đến hành vi phạm tội như trên.