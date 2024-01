Ngày 25-1, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến ba người trong gia đình bị sát hại. Nạn nhân bị tử vong là hai mẹ con.

Khu vực xảy ra vụ án, nơi cả ba người trong một gia đình bị sát hại dẫn đến thương vong

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Nghi phạm là Hoàng Văn Lan (46 tuổi, trú huyện Yên Thành) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo người dân, khoảng 8 giờ sáng 25-1, nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc lớn từ gia đình ông Thái Duy Lai bà Nguyễn Thị Phiên (trú xóm Sơn Phú, xã Đồng Thành), người dân sống gần đó đã chạy đến kiểm tra.

Khi đến nơi, người dân phát hiện ba người trong nhà bị sát hại. Theo đó, vợ của Lan là chị Thái Thị Tính (con gái bà Phiên) đã tử vong ở sân. Bà Phiên tử vong trong nhà, còn ông Lai bị thương nặng.

Ngay sau đó, ông Lai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm là con rể Hoàng Văn Lan bỏ chạy khỏi nhà bố mẹ vợ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đồng Thành có mặt bảo vệ hiện trường, giúp người bị thương và báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành.

Được biết, Lan vừa chấp hành xong án phạt tù vừa trở về địa phương, đã ly thân với vợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đắc Lam