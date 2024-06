20 thanh niên bị tạm giữ vì biểu diễn 'xe cọp' 03/06/2024 15:25

Ngày 3-6, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ 20 thanh niên chạy xe tốc độ cao, biểu diễn, nẹt pô, bốc đầu, rú ga và dàn hàng ngang hết mặt đường; để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

20 thanh niên bị tạm giữ. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27-5, hơn 30 thanh niên đi trên nhiều xe mô tô đã thay đổi kết cấu (xe cọp), chạy dàn hàng ngang trên đường, nẹt pô, bốc đầu từ hướng ngã 3 Tân Bình về thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên.

Khi phát hiện lực lượng công an, cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Thanh niên độ, chế xe máy thành xe cọp. Ảnh: VT

Trích xuất camera và thu thập thông tin, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xác minh, truy xét, triệu tập đưa về trụ sở Công an huyện Tân Biên làm việc 23 người (gồm 19 nam và bốn nữ), từ 18 đến 31 tuổi, ngụ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bạc Liêu để điều tra, xử lý.

Bước đầu, tất cả cùng khai nhận quen biết nhau trên mạng và ngoài xã hội và đã từng tụ tập chạy xe biểu diễn ở nhiều địa bàn khác nhau trong tỉnh Tây Ninh.

Vào rạng sáng 27-5, các thanh niên hẹn nhau tụ tập trên tuyến Quốc lộ 22B, thuộc địa bàn xã Tân Bình và xã Thạnh Tây để chạy xe tốc độ cao, biểu diễn, nẹt pô, bốc đầu, rú ga và dàn hàng ngang hết trên mặt đường Quốc lộ 22B.

Trong đó, có từ 10 đến 15 xe mô tô đã được thay đổi kết cấu an toàn kỹ thuật (xe cọp), thay phiên nhau chạy biểu diễn và có khoảng 40 đến 50 xe mô tô các loại chạy theo hai bên đường và phía sau để quay phim, hò hét, cổ vũ.

Công an tạm giữ 13 xe cọp. Ảnh: VT

Công an huyện Tân Biên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 20 thanh niên, cho gia đình bảo lãnh ba người.

Đồng thời, tạm giữ 17 xe mô tô, trong đó có 13 xe cọp; một ô tô bán tải (dùng để chở các xe cọp); 15 điện thoại di động các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.