3 căn cứ không quân Syria bị ném bom dữ dội 10/12/2024 09:28

Tờ The Times of Israel dẫn lời 2 nguồn tin an ninh Syria hôm 9-12 cho biết ít nhất 3 căn cứ không quân lớn của Syria tại Qamishli (tỉnh Al-Hasakah, đông bắc Syria), Shinshar (vùng nông thôn tỉnh Homs, miền trung Syria) và Aqrba (tây nam thủ đô Damascus) chứa hàng chục máy bay phản lực và trực thăng của không quân Syria đã bị ném bom hàng loạt.

Theo các nguồn tin này, bên tấn công là Israel. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho rằng bên tấn công là Israel và máy bay Israel đã tiến hành hơn 100 cuộc không kích trong ngày 9-12, theo hãng tin AFP.

Một trực thăng của Không quân Syria bị thiệt hại sau đòn không kích hôm 9-12, được cho là do Israel thực hiện, nhắm vào một sân bay ở ngoại ô thủ đô Damascus. Ảnh: AFP

Kênh Al Jazeera đưa tin các cuộc không kích của Israel còn nhắm vào sân bay Qabr Essit ở phía nam Damascus - nơi không quân Syria dùng làm căn cứ đỗ trực thăng.

Truyền thông Syria đưa tin vào sáng sớm 9-12 căn cứ Da’ara ở miền nam đất nước đã bị trúng không kích do Israel thực hiện. Một số video trên mạng xã hội cho thấy dường như đòn tấn công đã đánh trúng một số vũ khí, trang bị trong căn cứ, gây ra các vụ nổ thứ cấp.

Tối 9-12, ba nguồn tin địa phương nói với hãng tin Reuters rằng có ít nhất 2 vụ nổ ở khu vực có văn phòng Trung tâm Nghiên cứu khoa học Syria (SSRC) ở Barzeh (phía bắc Damascus) – nơi Israel và một số nước phương Tây cáo buộc là cơ sở vũ khí hoá học của Syria.

Tổng cộng chỉ trong ngày 8 và ngày 9-12, Israel được cho là đã tiến hành khoảng 250 cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự Syria, theo The Times of Israel.

Còn theo báo Yedioth Ahronoth, các nguồn tin tình báo phương Tây ước tính số vụ không kích mà Israel đã tiến hành nhắm vào các mục tiêu quân sự Syria lên tới gần 300, và với đà này không quân Syria có thể bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vài ngày. Nếu vậy Israel sẽ không phải lo ngại nguy cơ trên không từ phía Syria, bất kể lực lượng nào nắm quyền ở Damascus.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa lên tiếng về các thông tin này.

Nếu các thông tin này chính xác thì đây là đợt không kích tiếp theo trong làn sóng tấn công quy mô lớn từ Israel trong bối cảnh nội chiến Syria đang ở thời điểm bước ngoặt.