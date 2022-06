3 cháu nhỏ bị chó cắn, 1 cháu tử vong

Chiều 2-6, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang điều trị cho hai cháu nhỏ bị chó cắn tại xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo ông Sơn, cách đây bốn ngày, bệnh viện tiếp nhận hai cháu bị cho cắn. Các bác sĩ đã tiêm phòng dại cho các cháu.

Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi sức khoẻ hai cháu, chưa có biểu hiện của bệnh dại.

Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Nam cho biết, hai cháu cần thêm thời gian theo dõi, bởi thời gian ủ bệnh của bệnh dại kéo dài từ 3-10 ngày.

Trước đó, ba cháu nhỏ ở thôn An Mỹ (xã Bình An) đang chơi đùa ngoài sân không may bị chó cắn. Cháu VNT (4 tuổi) tử vong, hai cháu còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu đối với ba cháu không may bị chó cắn. Kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút gây bệnh dại.