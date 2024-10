3 người giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự để lừa tiền tỉ 22/10/2024 15:20

(PLO)- Nhóm này làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đưa cho bị hại xem. Sau đó, chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu phải đưa 1 tỉ đồng để không bị xử lý...

Ngày 22-10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa bắt giữ 3 người giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng.

Ba người này là: Nguyễn Văn Hậu, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Tiến Nam, 31 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên và Hoàng Thị Thương, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Kạn.

Công an xác định ba người này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hậu và Nam giả danh công an còn Thương có vai trò giúp sức.

Ba người bị bắt trong vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện nhóm người giả danh công an tiếp cận người dân, giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Những người này cho biết đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin rằng người dân có liên quan đến vụ án trên.

Nhóm người này làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đưa cho bị hại xem. Sau đó, chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu phải đưa 1 tỉ đồng để không bị xử lý.

Trưa 19-10, tại một quán cà phê ở TP Bắc Kạn, khi Hậu và Nam đang nhận tiền tiền của các bị hại thì công an xuất hiện. Nguyễn Tiến Nam bị khống chế cùng 2 túi tiền, còn Hậu chạy lên ô tô do một người nữ đang nổ máy chờ sẵn rồi bỏ chạy.

Kiểm tra trong ví của Nam có các giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Hậu, giấy chứng minh CAND số 128-111, mang tên Nguyễn Văn Hậu; đơn vị: Cục CSĐT về trật tự xã hội do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng ký.

Người phụ nữ trong vụ việc được xác định là Hoàng Thị Thương, 31 tuổi, ngụ huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Khi Thương xuống xe, Hậu tiếp tục điều khiển phương tiện chạy trốn và bị CSGT Công an huyện Chợ Đồn bắt giữ.

Chiếc ô tô màu trắng mà nhóm Hậu, Nam và Thương sử dụng được lắp khung biển số đảo chiều, biển số lật một mặt mang BKS 98A-422.72, mặt sau là BKS 30H-111.66. Trên xe còn trang bị bộ đàm, còi ưu tiên, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên.

Công an tìm thấy biển hiệu CAND mang tên Nguyễn Văn Hậu, số hiệu 128-111. 01 giấy triệu tập của Cục Cảnh sát hình sự do Cục trưởng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà ký; người bị triệu tập BTTT.

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Tiến Nam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với Hoàng Thị Thương, quá trình đấu tranh, người phụ nữ này thừa nhận quen biết và có quan hệ tình cảm với Hậu từ năm 2017. Ngày 19-10, Thương cùng Hậu và Nam cùng đi từ tỉnh Thái Nguyên lên Bắc Kạn với mục đích gặp bị hại để nhận tiền “chạy án”. Thương được giao làm nhiệm vụ cảnh giới, tuy nhiên tại điểm giao dịch đầu tiên, nhóm này không gặp được bị hại.

Tại quán cà phê ở TP Bắc Kạn, Thương vẫn được giao nhiệm vụ cảnh giới sau đó đi lấy chiếc ô tô và nổ máy chờ sẵn. Tối 21-10, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thương để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.