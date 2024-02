3 phụ nữ ở Nghệ An cấu kết lập đường dây buôn hồng phiến

(PLO)- 3 phụ nữ móc nối với nhau lập đường dây buôn hồng phiến số lượng rất lớn đã bị công an bắt giữ.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt Vy Thị Thanh, Lê Thị Huấn và Đoàn Thị Thơm - cùng ngụ ở Nghệ An, thu giữ tang vật 6.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Thanh, Huấn và Thơm đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Huấn và Thơm bị bắt giữ

Thời gian gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Huấn có biểu hiện bất thường. Qua theo dõi cho thấy Huấn cấu kết, móc nối với các phụ nữ trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Quế Phong để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, nhóm này hoạt động lưu động, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng công an. Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra, truy bắt.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng, đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Huấn và Thanh, Thơm. Tang vật ban chuyên án thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Qua điều tra, Thanh cầm đầu đường dây rồi thông qua Thơm móc nối với Huấn để vận chuyển hồng phiến đi các địa bàn tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

