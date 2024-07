3 thanh niên đánh gục người đang dừng đèn đỏ để cướp tiền 22/07/2024 17:57

Chiều 22-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 20-7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh HT (26 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về việc bị nhóm người đánh gục khi đang dừng đèn đỏ, cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 22 giờ ngày 17-7, trên đường đi làm về, dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Kỳ Lý (thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), anh T bất ngờ bị nhóm 3 người không rõ lai lịch đi trên một xe máy tấn công làm bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, nhóm người này lấy của anh số tiền hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Phú Ninh và các lực lượng Công an cơ sở tổ chức tổng rà soát, kiểm diện hàng chục đối tượng hình sự nổi cộm trên địa bàn.

Qua đó, ngày 21-7, cảnh sát đã làm rõ nhóm thanh niên thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T gồm: Hồ Thanh Tâm (20 tuổi, ngụ xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc An (21 tuổi, thường trú huyện Định Quán, Đồng Nai tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, ngụ thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), thu hồi điện thoại bị cướp.