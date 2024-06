33 năm 'hồn Trương Ba' nương trong 'da hàng thịt' vẫn không thoát lưới pháp luật 18/06/2024 11:22

(PLO)- Công an bắt giữ bị can trốn truy nã 33 năm, thay tên đổi họ để cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Nam Giang bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ngụ tổ 3, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Nam) về tội Giết người.

Nguyễn Văn Hùng trốn truy nã 33 năm, thay tên đổi họ vẫn vừa bị công an Quảng Nam bắt giữ

33 năm trước, Hùng bỏ trốn và bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã tội giết người.

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Hùng đang trốn tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam).

Chiều 16-6, Công an thị trấn Thạnh Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình gây ra vào năm 1991. Hùng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào huyện Nam Giang.

Sau đó, Hùng thay tên, đổi họ thành Đỗ Văn Mạnh (54 tuổi, quê quán Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) để cư trú tại Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ nhằm trốn tránh, qua mặt cơ quan chức năng.

Sau khi bắt giữ, Hùng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.