4 mẫu xe MG bất ngờ được gia hạn bảo hành trọn đời 17/07/2024 08:08

Đây là một phần của chương trình lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu và bốn mẫu xe như xe MG4 Electric mới, MG Maxus 9, MG Maxus 7 và MG Cyberster mới.

SAIC Motor-CP và MG Sales (Thái Lan), nhà sản xuất và phân phối xe thương hiệu MG tại Thái Lan, đã công bố chế độ bảo hành trọn đời cho bốn mẫu xe MG. Ảnh: MG.

Điểm nổi bật của chế độ bảo hành là phạm vi bảo hành không giới hạn số km và chế độ bảo hành trọn đời không giới hạn đối với chủ sở hữu đầu tiên của xe. Chế độ này áp dụng cho cả khách hàng mới và hiện tại của thương hiệu MG.

Thông báo về chế độ bảo hành trọn đời mở rộng được coi là động thái quan trọng của thương hiệu MG tạo nên bước ngoặt trong ngành công nghiệp xe điện của Thái Lan. Bốn mẫu xe điện được trang bị công nghệ pin mới nhất do SAIC Motor Corp phát triển.

Với "Pin khối Rubik", pin Cell-To-Pack căn chỉnh các ô pin theo chiều ngang để tiết kiệm không gian và tăng cường thông gió để có hiệu suất và trải nghiệm lái xe điện tốt hơn. Sáng kiến ​​về pin này gần đây đã được trao giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia năm 2023 tại Trung Quốc.

Thương hiệu MG đã gia hạn chế độ bảo hành trọn đời bao gồm Pin điện áp cao (HV BATTERY ASSY), Bộ truyền động điện (EDU) và Khối điện tử công suất (PEB).

Pongsak Lertruedeewattanavong, phó chủ tịch của MG Sales (Thái Lan), cho biết: "Thương hiệu MG là thương hiệu tiên phong và thúc đẩy sự phổ biến cho thị trường xe điện của Thái Lan. Bằng cách liên tục mở ra những ranh giới xe điện mới, công ty đã giới thiệu nhiều loại sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu và yêu cầu của người lái xe”.

Gần đây nhất, Thương hiệu MG đã công bố thành tích của mình về doanh số bán xe điện tại Thái Lan, bao gồm New MG4 Electric với mức tăng trưởng hơn 84% so với cùng kỳ năm trước cũng như New MG Cyberster với hơn 1.000 chiếc được đặt hàng.

"Thông báo về việc gia hạn bảo hành trọn đời cho Pin cao thế, Bộ truyền động điện và Khối điện tử công suất được coi là động thái quan trọng của công ty nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu toàn cầu bước vào thập kỷ thứ hai hoạt động kinh doanh tại Thái Lan, phản ánh 'lòng dũng cảm hành động trước tiên' nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới và tăng cường niềm tin của khách hàng, đồng thời đưa ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan lên một tầm cao mới”, Pongsak Lertruedeewattanavong nhấn mạnh.