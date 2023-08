4 nghi can dùng dao tấn công thanh niên ở sân bóng ở Long An ra đầu thú

(PLO)- Bốn thanh niên đã ra đầu thú sau khi dùng dao tấn công một thanh niên khác đang ngồi xem tại sân bóng đá mini.

Ngày 4-8, Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết bốn nghi can liên quan vụ một nhóm người tấn công thanh niên xem đá bóng đã ra đầu thú.

Các nghi can gồm: Nguyễn Văn Tỷ (18 tuổi), Nguyễn Khắc Bảo Trung ( 17 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi), Nguyễn Tấn Tài (20 tuổi cùng ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi đánh và dùng dao tấn công anh NHGB (20 tuổi, tạm trú xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An).

Như PLO đã thông tin, ngày 16-7, một nhóm khoảng bảy người đi xe máy đến một sân cỏ nhân tạo tại địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Sau đó, nhóm này đi bộ đến khu vực có nhiều người đang ngồi xem đá bóng. Lúc này, anh NHGB đang ngồi thì bất ngờ bị người trong nhóm này cầm dao tấn công liên tục vào lưng.

Anh B vùng dậy bỏ chạy thì bị các người khác trong nhóm dùng chân đạp ngã và cầm dao lao vào tấn công liên tiếp. Sau đó, anh B được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích là bốn nhát dao tấn công ở lưng và ba nhát đâm trúng tay, chân.

Ngay sau sự việc, Công an huyện Châu Thành đã đến hiện trường trích xuất camera và truy tìm hung thủ. Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định được nhóm bảy thanh niên này thường trú ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và đang truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm người này và thanh niên bị tấn công đã xảy ra va chạm tại sân đá bóng. Lý do là nhóm này cho rằng thanh niên kia đã nhìn đểu.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG KHÔI