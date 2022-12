4 ô tô của cư dân ở chung cư tại TP.HCM bị mang đi cầm ở Bình Dương

(PLO)- Các cư dân chung cư trên địa bàn quận 3, TP.HCM phát hiện 4 xe ô tô của mình đã bị mang xuống Bình Dương cầm cố.

Ngày 5-12, Công an quận 3, TP.HCM điều tra vụ 4 xe ô tô của cư dân sinh sống tại chung cư trên địa bàn bị mang đi cầm cố.

Theo đó, mấy hôm trước, các cư dân sinh sống tại một chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3) không thấy ô tô của mình trong bãi giữ nên báo công an.

Qua kiểm tra, có 4 xe ô tô đã “biến mất” một cách đáng ngờ. Người dân phát hiện xe của mình bị một người tên là PHC mang đi cầm cố ở tỉnh Bình Dương.

Theo các nạn nhân, ông C từng là đội trưởng đội bảo vệ và điều xe ở chung cư nơi mình sinh sống. Trong lúc người dân cho xe vào bãi giữ có giao lại chìa khóa để sắp xếp chỗ đậu, lợi dụng điều này, ông C đã lái xe đi cầm cố.

Các xe được mang xuống Bình Dương cầm với số tiền 100 triệu đồng/ chiếc.

Công an sau đó xuống hiện trường lấy lời khai, điều tra vụ việc. 4 xe ô tô cũng được công an quận 3 thu hồi tại một chung cư ở phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện công an đang truy tìm ông C để phục vụ điều tra, xử lý.

NGUYỄN TÂN