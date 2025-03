41 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 25/03/2025 18:30

Chiều 25-3, tại Hội trường Thống Nhất quận 1, TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) đã tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận cho 562 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC 2025 do người tiêu dùng bình chọn.

Lễ trao chứng nhận 562 Doanh nghiệp HVNCLC và không gian quảng bá hàng Việt

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với 257 doanh nghiệp, đặc biệt năm nay có 41 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt chứng nhận HVNCLC và 32 doanh nghiệp duy trì danh hiệu này liên tục suốt 29 năm.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết 29 năm qua, HVNCLC đã trở thành một biểu tượng đáng tin cậy của người tiêu dùng, một kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp - người tiêu dùng - nhà quản lý - giới khoa học - báo chí.

Thành phố đề xuất năm 2025 sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Hội Doanh nghiệp HVNCLC với các sở ngành để lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, thiết kế chính sách sát với nhu cầu và bối cảnh mới.

Lễ trao chứng nhận 562 Doanh nghiệp HVNCL năm 2025

Cũng theo bà Lệ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Để đạt được điều đó, như Tổng Bí thư đã chỉ rõ, không có con đường nào khác ngoài việc xây dựng một khu vực tư nhân vững mạnh, những doanh nghiệp Việt Nam có tầm nhìn toàn cầu, làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.

TP.HCM với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và kiến tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp Việt, trong đó có các doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao chứng nhận HVNCLC - Chuẩn hội nhập cho tám doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đạt chứng nhận lên 240.

Hàng VNCLC - Chuẩn Hội Nhập ra đời từ năm 2016 nhằm hỗ trợ cho người nông dân, doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh giúp hàng Việt đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC, ban chấp hành hội nhận định chưa có năm nào khó khăn như năm nay. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy càng trong khó khăn thách thức, doanh nghiệp Việt càng gắn kết và vươn lên mạnh mẽ.

Do đó, chương trình hành động năm 2025 của hội có chủ đề “Gắn kết hành động - am hiểu và thích ứng” sẽ tập trung vào một số công việc cụ thể như làm sao am hiểu tình hình người tiêu dùng, hiểu động thái và xu hướng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp kiến thức chuyển đổi xanh và hoạt động thiện nguyện bền vững.

Đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chương trình xây dựng chất lượng bền vững cho hệ thống phân phối bán hàng đa kênh. Đặc biệt là chương trình ứng dụng AI vào quản lý doanh nghiệp, marketing, bán hàng.