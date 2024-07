48 du khách nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở Mũi Né 28/07/2024 15:54

(PLO)- Theo Sở Y tế Bình Thuận, 48 du khách nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm không có ca nặng và 43 người đã xuất viện.

Chiều 28-7, Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo nhanh đến UBND tỉnh về trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến 48 du khách phải nhập viện điều trị.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 27-7, Sở Y tế nhận thông tin có ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện An Phước (Phan Thiết).

Resort Sailing Bay Mũi Né.

Qua xác minh ban đầu, đoàn khách của Công ty Hòn Gai Tour (182 người) có chuyến du lịch và lưu trú tại Resort Sailing Bay Mũi Né ( 107 đường Hồ Xuân Hương, Mũi Né, Phan Thiết) từ trưa ngày 26-7 đến trưa ngày 28-7-2024.

Đoàn ăn chiều tối ngày 26-7-2024 lúc 18 giờ 30 phút tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng. Sáng 27-7, ăn buffet lúc 6 giờ 30 phút tại Resort Sailing Bay Mũi Né, đến trưa cùng ngày có 176 người cũng ăn trưa tại resort này vào lúc 11 giờ 30.

Ca nhập viện đầu tiên tại bệnh viện An Phước vào lúc 15 giờ 5 phút ngày 27-7, với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn. Đến 9 giờ 30 phút ngày 28-7 có tổng số 48 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nhẹ, sau khi điều trị đã xuất viện. Đến 13 giờ 30 ngày 28-7 đã xuất viện tổng cộng 43 người, sức khỏe ổn định. Đang còn nằm tại Bệnh viện An Phước theo dõi điều trị là 5 người và sẽ xuất viện trong chiều nay 28-7.

Sở Y tế Bình Thuận đã tổ chức 3 đoàn làm việc để điều tra, xử lý vụ việc trên gồm: 1 đoàn điều tra các ca nghi ngờ ngộ độc nằm tại Bệnh viện, 1 đoàn điều tra, lấy mẫu thức ăn lưu và 1 đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm để làm việc tại các cơ sở có liên quan.

Đoàn điều tra lấy mẫu đã tiến hành làm việc tại Resort Sailing Bay Mũi Né và thu thập tổng cộng 26 mẫu thức ăn lưu của bữa ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút (buffet) và bữa ăn trưa ngày 27-7 tại Resort Sailing Bay Mũi Né để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

“Đoàn điều tra lấy mẫu đã tiến hành làm việc tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng và ghi nhận không còn mẫu lưu của bữa ăn chiều lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-7 do nhà hàng đã hủy mẫu lưu từ lúc 18 giờ 30 phút ngày 27-7 và việc hủy mẫu này là đúng quy định do quá 24 tiếng lưu mẫu”, báo cáo của Sở Y tế nêu.

Hiện đoàn thanh tra an toàn thực phẩm do Thanh tra Sở Y tế Bình Thuận chủ trì đã tiến hành làm việc tại 2 đơn vị trên để thanh tra, kiểm tra về các điều kiện an toàn thực phẩm.