Mặc dù trứng là thực phẩm bổ dưỡng và đa dụng, nhưng chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải, tối đa bảy quả trứng mỗi tuần và không nên ăn quá nhiều trứng để tránh những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe.

Sau đây là năm tác dụng phụ có thể xảy ra nếu bạn có thói quen ăn quá nhiều trứng.

Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia cho rằng cholesterol trong lòng đỏ trứng góp phần trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu; tuy nhiên, hiện nay có vẻ như các yếu tố khác trong chế độ ăn uống và tiền sử sức khỏe của một người có thể có tác động lớn hơn.

Tiền sử gia đình là yếu tố dự báo chính về mức cholesterol trong máu và hầu hết cholesterol trong máu của chúng ta được tạo ra bởi gan, không phải được hấp thụ qua thực phẩm.

Tuy nhiên, trứng vẫn chứa hàm lượng cholesterol cao—khoảng 190 miligam, cao hơn 60% so với mức 300 miligam trước đây được khuyến nghị là giới hạn hàng ngày theo Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho người Mỹ. Do đó, bạn không nên ăn quá nhiều trứng.

Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng ăn một quả trứng mỗi ngày dường như không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, một nghiên cứu lớn trên nửa triệu người lớn Trung Quốc đã tiết lộ rằng ăn một quả trứng mỗi ngày thực sự làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu năm 2019 liên quan đến việc ăn hơn 300 miligam cholesterol mỗi ngày với nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) cao hơn 17% và nguy cơ tử vong cao hơn 18%.

Một phân tích tổng hợp lớn năm 2022 được công bố trên tạp chí Circulation đã kết luận rằng việc ăn nhiều trứng hàng ngày và tổng lượng cholesterol trong chế độ ăn uống có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn.

Nếu những món bạn thường dùng khi cùng ăn với trứng bao gồm các loại thực phẩm như xúc xích, khoai tây chiên, bánh kếp nhiều đường, cà phê kem, hoặc thậm chí là một hoặc hai ly mimosa thì bữa sáng của bạn có thể khiến bạn tăng cân.

Ăn quá nhiều trứng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc một tình trạng mãn tính khác. Trong một nghiên cứu năm 2009 trên tạp chí Diabetes Care, những người ăn hơn bảy quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn những người ăn ít trứng hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng ăn trứng vừa phải thực sự có thể cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và độ nhạy insulin ở những người mắc tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Việc nấu trứng không làm thay đổi yếu tố dinh dưỡng của nó—nhưng những gì bạn nấu chắc chắn có thể làm thay đổi. Nhiều người chiên trứng trong bơ hoặc ăn kèm với các loại thịt chế biến có hàm lượng chất béo, natri cao như thịt xông khói hoặc giăm bông.

Theo cách này, trứng có thể là phương tiện để vô tình tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa, natri và calo. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao.