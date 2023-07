6 tháng, Trung Quốc chi 835 triệu USD mua sầu riêng Việt Nam

(PLO)- Theo Tổng Cục hải quan, sáu tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 12,84 tỉ USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sáu tháng năm 2023 đạt 316,52 tỉ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu đạt 164,68 tỉ USD, giảm 12%; nhập khẩu 151,84 tỉ USD, giảm 18,4%. Tính chung sáu tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 12,84 tỉ USD.

Về xuất khẩu, sáu tháng đầu năm có đến bảy nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 1 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước gồm hàng điện thoại các loại và linh kiện; dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng thủy sản….

Tính chung, trị giá xuất khẩu bảy nhóm hàng này giảm 18,15 tỉ USD, bằng 81% mức giảm trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong các nhóm hàng xuất khẩu chính, trị giá xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt tới 2,68 tỉ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong sáu tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 60,1% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương tăng hơn 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng đột biến.

Sáu tháng qua, xuất khẩu sầu riêng đạt 876 triệu USD, tăng 831,8 triệu USD so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sầu riêng Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc với 835 triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Bên cạnh đó, trong sáu tháng năm 2023 gạo của Việt Nam xuất khẩu đạt 4,24 triệu tấn, trị giá 2,26 tỉ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hàng dệt may, trị giá xuất khẩu trong tháng 6 đạt 3,06 tỉ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Đây là tháng lấy lại mốc ba tỉ USD sau chín tháng xuất khẩu dưới mốc này.

Tính chung sáu tháng, trị giá xuất khẩu hàng may mặc đạt 15,73 tỉ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam.

Trong sáu tháng, xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ 6,95 tỉ USD giảm 26%, xuất khẩu sang EU 1,93 tỉ USD, giảm 9,3%...

Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản là điểm sáng với trị giá đạt 1,75 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng, Việt Nam nhập khẩu 5,2 triệu tấn xăng dầu Về nhập khẩu, quy mô nhập khẩu hàng hóa trong hai quý đầu năm 2023 giảm 34,18 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, cuối cùng là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Về xăng dầu các loại, nửa đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 5,2 triệu tấn trị giá 4,16 tỉ USD, tăng 8,8% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dầu diesel đạt 2,82 triệu tấn giảm gần 1%; xăng đạt 1,11 triệu tấn, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

