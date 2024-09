600 hộ dân ở Ninh Bình bị cô lập sau bão số 3 10/09/2024 09:32

Những ngày vừa qua, mưa từ thượng nguồn tỉnh Hòa Bình đổ về khiến nước sông Hoàng Long dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng ở Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Sáng 10-9, trao đổi với PV, ông Trần Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh cho biết, trên địa bàn xã có ba thôn bị ngập sâu, chia chia cắt từ ngày 7-9 đến nay, khiến hàng trăm hộ dân của ba thôn bị cô lập hoàn.

Sau bão số 3 gây mưa lớn khiến nước sông Hoàng Long khiến hàng trăm hộ dân ở xã Gia Thịnh, Gia Viễn bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: ĐT



“Hiện chính quyền địa phương đã có phương án cứu trợ, đưa tài sản và di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ dâng cao, địa phương quyết định cho các cháu Trường Mầm non xã và phân hiệu Trường Tiểu học Gia Thịnh tại Kênh Gà nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu”, ông Nhất thông tin.

Trường Mầm non xã Gia Thịnh bị ngập sau bão số 3. Ảnh: ĐT

Tại thôn 3, có 257 hộ dân với khoảng 1.100 nhân khẩu bị cô lập. Ông Trần Hoàng Anh, trưởng thôn 3cho biết chính quyền địa phương đã vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống để duy trì cuộc sống của người dân trong những ngày bị cô lập.

Nước vào sâu trong nhà dân tại thôn 3, xã Gia Viễn. Ảnh: ĐT

Cũng theo ông Anh, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp sau bão số 3, vì thế, người dân cũng như chính quyền địa phương đã chuẩn bị nhu yếu phẩm để không ai bị đói, rét trong mưa lũ. Đối với các thôn còn lại người dân ở các khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn.

Người dân ở xã Gia Thịnh sử dụng thuyền đi lại mỗi khi mưa lũ gây ngập tại địa phương. Ảnh: ĐT

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn Vũ Thị Dược thông tin thêm, các hộ dân ở thuộc Kênh Gà, xã Gia Thịnh chủ yếu sống bên ngoài đê, vì thế mỗi khi mưa lũ thường bị ngập, nên người dân thường chủ động di chuyển tài sản, sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm.

"Hiện chính quyền huyện Gia Viễn đã chủ động hỗ trợ người dân bị ngập lũ, qua đó giảm thiệt hại về người tài sản mức thấp nhất do mưa lũ gây ra", bà Dược thông tin thêm.