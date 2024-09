8 bị cáo lãnh hơn 54 năm tù vì mở tiệc ma tuý ở TP Bảo Lộc 24/09/2024 17:07

Ngày 24-9, TAND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

8 bị can mở tiệc ma tuý bị toà án TP Bảo Lộc đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ tối ngày 26-11-2023 đến 14 giờ ngày 27-11-2023, tại một căn nhà cho thuê trên đường Phan Đình Phùng, TP Bảo Lộc, Hoàng Mạnh Tú đã cùng Trần Vũ Cao Từ Duy khởi xướng mở “tiệc” sử dụng chất ma túy.

Sau đó, Hoàng Mạnh Tú liên hệ đặt mua chất ma túy, rồi liên hệ rủ thêm 7 người nữa tham gia xào trộn, phân chia chất ma túy cho 25 thanh, thiếu niên nam, nữ cùng sử dụng.

Trong đó, Hoàng Mạnh Tú được xác định là người cầm đầu tổ chức mở “tiệc” sử dụng chất ma túy. Các bị cáo còn lại được xác định thực hiện các hành vi giúp sức cho Tú tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như góp tiền, đặt mua ma túy, xào trộn, phân chia ma túy và rủ rê thêm người tới sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can tại toà

Sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Lộc Tiến huy động lực lượng vây ráp, đột kích kiểm tra tại căn nhà nói trên.

Qua kiểm tra trong căn nhà nói trên có tổng cộng 25 người (19 nam, 6 nữ) từ 22 đến 26 tuổi đang trong tình trạng phê ma túy.

Tại hiện trường, công an đã ghi nhận nhiều dụng cụ được nhóm người này dùng để sử dụng chất ma túy như đĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng, túi nilon chứa tinh thể màu trắng đã khui miệng…

Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan công an phát hiện có 22/25 người dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định “tiệc” ma túy nói trên do 8 đối tượng cùng nhau tổ chức.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời, tỏ thái độ ăn năn, hối cãi và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Thời điểm công an bắt hàng chục thanh thiếu niên tham gia tiệc ma tuý

HĐXX tuyên phạt 8 bị cáo với tổng cộng mức án 54 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, Hoàng Mạnh Tú bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; hai bị cáo Trần Vũ Cao Từ Duy và Hồ Lộc Thọ cùng bị tuyên phạt mức án 7 năm 3 tháng tù; các bị cáo Lê Văn Quang, Phạm Công Minh, Dương Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Trọng bị tuyên phạt mức án 7 năm tù/bị cáo; bị cáo Dương Xuân Trường bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.