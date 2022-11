90 phút sống còn của Sài Gòn FC!

Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đang có 19 điểm sau 21 trận, nằm ở đáy bảng lại chơi nhiều hơn Hà Tĩnh, Nam Định một trận, khiến cơ hội trụ hạng của Sài Gòn FC như chỉ mành treo chuông. Họ không thể thua ở sân Hòa Xuân và thậm chí một trận hòa SHB Đà Nẵng trong trận đấu sớm nhất ở vòng 23 V-League cũng khiến họ chịu những ám ảnh bên bờ vực xuống hạng. Nguyên do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thi đấu sau dễ có nhiều đường binh để thoát nạn hơn.

Đáng nói là phong độ của Sài Gòn FC ở những vòng đấu qua gặp nhiều thất thường. Đã mệt mỏi với các cuộc chạm trán căng thẳng trên sân, họ còn lung lạc tinh thần từ tin đồn về nhà tài trợ mới khiến đôi chân lẫn cái đầu càng nặng nề hơn trong những vòng đấu cuối sống còn.

Bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và HLV Phùng Thanh Phương vừa phải vực dậy ý chí chiến đấu cho cầu thủ lại còn điều chỉnh cách đá sao cho có hiệu quả. Thực tế, Sài Gòn FC đụng độ SHB Đà Nẵng không phải quá khó chơi, vì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng không có nhiều khởi sắc ở loạt trận gần đây. Chủ sân Hòa Xuân từng ở trong tốp trên hồi đầu mùa đã rơi xuống hạng 9 với 22 điểm, chỉ hơn Sài Gòn FC 3 điểm, dù có lợi thế còn được thi đấu nhiều hơn Sài Gòn FC một trận.

Tuy nhiên, với SHB thì Đà Nẵng không thể thua nữa do một cú sẩy chân sẽ đẩy họ lún sâu hơn vào vùng nguy hiểm. Họ cũng không có nhiều “anh em” như từng thắng đội mạnh nhất Hà Nội ở lượt đi và mới thua đủ 0-3 tại lượt về. Dường như đoán biết kết cục ấy, HLV Phan Thanh Hùng đã khéo léo cho dưỡng sức một vài trụ cột ở chuyến làm khách tại Hà Nội để tập trung những tinh lực cho trận chung kết ngược với Sài Gòn FC.

SHB Đà Nẵng từng bị Sài Gòn FC cầm hòa 2-2 ở những phút cuối trên sân Thống Nhất hồi lượt đi, sau khi đã dẫn trước hai lần nhưng cuộc tái đấu này cực khó cho lịch sử lặp lại. Các học trò HLV Phan Thanh Hùng có từng vị trí nhỉnh hơn đội khách, lại có lợi thế sân bãi, lực lượng cổ động viên nhà cùng khát khao chạy trốn nhóm đèn đỏ nên chắc chắn sẽ chơi không khoan nhượng và biết chắt chiu “giữ của” khi dẫn bàn.

Nguy hiểm nhất trong thành phần Sài Gòn FC chính là Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức khi có thời gian dài nắm quân SHB Đà Nẵng và hiểu từng vị trí của đội chủ sân. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện nhưng thực hiện lại là chuyện khác, nhất là SHB Đà Nẵng xác định không thắng hoặc không thua trận này thì sẽ rời xa vùng nguy hiểm.

Một chiến thắng sẽ giúp chủ sân Hòa Xuân sớm cập bến an toàn, trong khi Sài Gòn FC chìm sâu vào vòng xoáy rớt hạng với suất chót bảng khi họ chỉ còn lại hai trận đấu cuối. •

Hà Tĩnh vừa đá vừa ngóng

Trận đấu sớm của đội áp chót bảng Hà Tĩnh trên sân đội hạng nhì Hải Phòng ngày 3-11 (On Football trực tiếp 18 giờ) diễn ra trễ hơn 1 giờ so với trận SHB Đà Nẵng - Sài Gòn FC cũng là một ưu thế cho họ. Bất cứ bằng giá nào, Hà Tĩnh cũng phải dốc sức ra chiến đấu, dù biết cơ hội giành chiến thắng ở sân Lạch Tray không cao. Hải Phòng vừa có bốn trận thắng liên tiếp nhưng vẫn kém đội dẫn đầu Hà Nội 2 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Vì thế, HLV Chu Đình Nghiêm dự đoán Hải Phòng chỉ có 10% vô địch. Cơ hội nhỏ nhoi ấy chủ yếu phụ thuộc vào thái độ thi đấu và toan tính của Hải Phòng, đồng thời hy vọng mong manh Hà Nội sẩy chân ít nhất hai trận. Nhưng nếu cảm giác không thể chạy đua, Hải Phòng sẽ chơi dễ chịu hơn và đây là thời cơ cho Hà Tĩnh kiếm ít nhất 1 điểm.

Trận đấu sớm vòng 23 V-League còn lại trong ngày 3-11, SL Nghệ An tiếp khách B. Bình Dương (On Sports News trực tiếp 18 giờ) với cả hai đều có tâm trạng thoải mái vì sắp sửa cập bến an toàn và nhiều khả năng họ chia điểm cho vui cả làng. TT