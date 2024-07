An Giang chỉ đạo rà soát lại cán bộ, công chức kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ 'Cambridge International' 22/07/2024 10:21

(PLO)- Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International.

Ngày 22-7, nguồn tin của PLO cho biết Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước về việc tham mưu rà soát chứng chỉ ngoại ngữ "Cambridge International".

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International.

Trước đó vào tháng 6-2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội liên quan đến việc đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge.

Điều tra ban đầu cho thấy năm 2021, bị can Lê Văn Vàng (ngụ TP Hà Nội) tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu nhưng do dịch COVID-19 nên không triển khai thực hiện được.

An Giang yêu cầu rà soát hồ sơ cán bộ, công chức kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International. Ảnh: HD

Do đó, Vàng trao đổi với bị can Lương Việt Anh tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam do Việt Anh làm Viện trưởng.

Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề "LETTER OF ACCEPTANCE" (dịch ra tiếng

Việt là "THƯ CHẤP THUẬN" và tự ký tên Max Mooney, đóng dấu tròn màu đỏ nội dung "CAMBRIDGE INTERNATIONAL CEFR" rồi chuyển cho Vàng để tổ chức quảng cáo và tổ chức thi dưới hình thức online cho các thí sinh có nhu cầu lấy chứng chỉ. Bắt đầu thi online từ ngày 25-9-2022. Để tổ chức thi online, Việt Anh mua lại hai trang web http://cambridgetest.online, http://cbriglobal.info, thuê tên miền và thuê người xây dựng chương trình thi online. Trong quá trình tổ chức thi, Việt Anh là người trực tiếp quản trị và điều hành các trang web.

Nguyên nhân dẫn đến tội phạm được xác định là do sự lỏng lẻo của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh quốc tế. Các cá nhân có nhu cầu thi cấp chứng chỉ đều có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hạn chế nhưng cần có chứng chỉ để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ hoặc đảm bảo hồ sơ thi tuyển đầu vào tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà nước.

Nắm bắt được tâm lý này các bị can đã tự nghĩ ra tên tổ chức quốc tế Cambridge International tương đồng với các tổ chức có uy tín trên thế giới (Đại học Cambridge) và tạo mẫu chứng chỉ của tổ chức Cambridge International có nhiều điểm tương đồng với chứng chỉ tổ chức uy tín trên thế giới về đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhằm lừa dối người có nhu cầu và chiếm đoạt tiền.

Do đó, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội kiến nghị Bộ Nội vụ có văn bản thông báo đến UBND tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát phát hiện cán bộ công chức, viên chức có hành vi kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International để xử lý theo quy định của pháp luật.