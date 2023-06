An Giang có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn Ngữ văn

(PLO)- Trong buổi thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đầu tiên ở An Giang có 35 thí sinh vắng thi và 2 thí sinh quy phạm quy chế thi

Sáng 28-6, các thí sinh tại An Giang bước vào ngày thi đầu tiên, với môn Ngữ văn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh An Giang có 19.942 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 19.209 thí sinh đăng ký thi vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học; 731 thí sinh đăng ký chỉ thi để xét tuyển đại học; 2 thí sinh đăng ký chỉ xét tốt nghiệp THPT.

Toàn tỉnh An Giang tổ chức 46 điểm thi, với 875 phòng thi, 47 phòng chờ và phòng thi dự phòng. Có 11 điểm thi tại các huyện, thị xã, thành phố có thí sinh tự do dự thi.

Theo báo cáo của Ban coi thi tỉnh An Giang, số thí sinh có mặt sáng ngày 28-6 là 19.744, số vắng 35. Trong đó có 23 thí sinh tự do không rõ lý do, 12 thí sinh phổ thông đều có lý do (03 thí miễn thi, 09 thí bệnh, nhập viện).

Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 02 thí sinh (01 Thí sinh điểm thi THPT Trần Văn Thành; 01 Thí sinh điểm thi THPT Nguyễn Trung Trực (Thí sinh hệ GDTX).

