An Giang đề nghị công nhận quốc lộ 80B dài 90km

UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về việc đề nghị công nhận quốc lộ (QL) 80B đoạn qua địa phận tỉnh

Theo UBND tỉnh An Giang, từ năm 2018, An Giang đã có công văn (kèm tài liệu) gửi Bộ GTVT về việc việc chuyển một số tuyến đường địa phương lên thành QL 80B gửi Bộ GTVT. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Sở GTVT tỉnh An Giang đến hiện trường kiểm tra và sau đó An Giang đã khắc phục các vấn đề theo yêu cầu. Phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có Công văn số ngày 08-10-2020 gửi Bộ GTVT về việc chuyển một số tuyến đường địa phương thành QL 80B qua tỉnh An Giang.

Mới đây, ngày 22-8, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục phối hợp với khu quản lý đường bộ IV rà soát hiện trạng và báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng các tuyến Đường tỉnh ĐT.942, ĐT.954, ĐT.953 và ĐT.952 theo quy định tại Nghị số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ để làm cơ sở chuyển thành QL80B, tỉnh An Giang.

Theo UBND tỉnh An Giang, hiện tất cả các thủ tục theo quy định và những tồn tại ngoài hiện trường An Giang đã tổ chức thực hiện hoàn thành theo yêu cầu của Bộ GTVT. Do đó, An Giang đề nghị Bộ GTVT xem xét ban hành Quyết định công nhận QL 80B đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang để tạo điều kiện thuận lợi, giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội và làm cơ sở quản lý tuyến QL cho phù hợp với Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Về mặt địa lý, các huyện phía Đông và Đông Bắc của tỉnh An Giang giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp; huyện đầu nguồn là thị xã Tân Châu phía bắc còn giáp ranh với nước bạn Campuchia (cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thị xã Tân Châu). Tất cả hàng hoá qua đây để về thị xã Tân Châu và các tỉnh ĐBSCL phần lớn sẽ đi qua tuyến QL 80B (dự kiến theo lộ trình đi qua các tuyến Đường tỉnh 942, 952, 954, 952 và thông qua cầu Châu Đốc đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024), nối qua QL 91, N1...

Tuyến QL 80B dự kiến theo lộ trình đi qua các tuyến Đường tỉnh 942, 952, 954, 952 và thông qua cầu Châu Đốc đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Ảnh: HD

Theo đó, các đường tỉnh lộ dự kiến đề nghị chuyển thành QL 80B đi qua 18 xã phường, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Phú Tân, thị xã Tân Châu nằm trải dài từ phía Đông lên phía Bắc của tỉnh An Giang. Cụ thể, điểm đầu là tuyến ĐT.924 tại Km0+000 (cầu Cái Tàu Thượng), đi theo đường tỉnh lộ ĐT.942 đến Km28+000 gặp bến phà Thuận Giang (qua sông rộng 0,500km) đi tiếp 800m, đến Km29+300 (điểm cuối ĐT.942), chiều dài 28,80Km, gặp và tiếp tục đi theo đường tỉnh (ĐT.954), chiều dài 38,149Km; gặp và tiếp tục đi theo đường tỉnh lộ ĐT.953, chiều dài 5,505Km; gặp và tiếp tục đi theo đường tỉnh lộ ĐT.952, chiều dài 18,320 Km đến điểm cuối cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Tổng chiều dài các tuyến là 90,774Km; trong đó 36,278Km là đường cấp III và 54,496Km là đường cấp IV.

