An Giang: Một số cửa hàng hết xăng, lo đóng cửa trên diện rộng

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn và thông tin phản ánh, trong ngày 25-8 trên địa bàn huyện Phú Tân bắt đầu xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng.

Trước tình hình trên, Cục QLTT đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; tuyên truyền, vận động đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng ngưng nghỉ hàng loạt, gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Theo ông Hồ, khi lực lượng QLTT đến giám sát, kiểm tra tại các cửa hàng thì các chủ cửa hàng đều lấy lý do xăng đã hết và đang trên đường nhập về.

Tình trạng này dần trở nên phổ biến mỗi khi có điều chỉnh giảm giá nhằm giúp các cửa hàng đối phó lực lượng chức năng, cũng như hạn chế thua lỗ hoặc lấy lý do mua bán thua lỗ do hoa hồng (chiết khấu) hiện rất thấp.

Cá biệt có trường hợp chủ cửa hàng không ngại bị chế tài vì thật sự cửa hàng không mua được hàng và đã có kiến nghị với Cục QLTT cùng Sở Công Thương tỉnh làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 25-8, Cục QLTT An Giang nhận được công văn của Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) báo cáo về tình hình nguồn cung xăng dầu.

Công ty cho biết, những ngày gần đây giá dầu thế giới liên tục tăng nhanh nên đã xuất hiện tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu ra thị trường.

Một số địa phương lân cận và An Giang đã có hiện tượng đóng cửa hàng do đứt nguồn cục bộ, nhu cầu tiêu dùng đã và đang đổ dồn về hệ thống Petrolimex, Petrolimex An Giang.

Để đảm bảo cho cửa hàng xăng dầu hoạt động xuyên suốt, góp phần cùng Petrolimex An Giang ổn định thị trường, đòi hỏi tất cả các đầu mối, thương nhân phân phối trên địa bàn chung tay trong việc cung ứng nguồn cho hệ thống đại lý nhượng quyền thương mại của mình.

"Nếu tình hình nguồn không được kiểm soát tốt, tiếp tục cung ứng nhỏ giọt hoặc không cung ứng, thì nguy cơ đóng cửa hàng trên diện rộng là có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn", công ty trên cho biết.

Theo ông Hồ, trước tình hình xăng dầu có dấu hiệu diễn biến phức tạp, để góp phần đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Cục QLTT tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng Cục QLTT, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công Thương, cơ quan liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua đó, kịp thời xác minh, làm rõ các trường hợp ngưng nghỉ, bán nhỏ giọt, hết xăng, đứt gãy nguồn cung,…

“Chúng tôi kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Đặc biệt, quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội”-ông Hồ nói.