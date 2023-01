Ăn nhiều đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan

(PLO)- Một lượng lớn chất béo bão hòa có trong bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, pizza và một số loại thức ăn nhanh khác có thể khiến cơ thể tích trữ chất béo trong gan.

Theo Everyday Health, các chuyên gia y tế đã biết rằng thức ăn nhanh có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch vành. Giờ đây, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thường xuyên ăn bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, pizza và những thứ tương tự như thức ăn nhanh cũng có thể góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, một tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng khi chất béo tích tụ trong gan.

Dựa trên phân tích dữ liệu sức khỏe của 4.000 người trưởng thành, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường hấp thụ 1/5 hoặc hơn lượng calo hàng ngày của họ từ thức ăn nhanh có lượng chất béo trong gan tăng cao nghiêm trọng so với những người ăn ít hoặc không ăn thức ăn nhanh.

Một chế độ ăn uống bao gồm ít nhất 20% thức ăn nhanh cũng có liên quan đến sự gia tăng vừa phải chất béo trong gan trong dân số nói chung.

Nhiều người trong nghiên cứu ăn đồ ăn nhanh hàng ngày

Tác giả chính của nghiên cứu Ani Kardashian, bác sĩ chuyên khoa gan của Trường Y khoa Keck tại Đại học Nam California, cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thức ăn nhanh có thể gây hại như thế nào đối với gan, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người có thể không biết rằng ăn thức ăn nhanh và chế độ ăn uống không lành mạnh có thể gây ra các vấn đề về gan. Gan nhiễm mỡ là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn, có thể dẫn đến xơ gan, suy gan và ung thư gan.”

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), còn được gọi là gan nhiễm mỡ, là tình trạng chất béo dư thừa tích tụ trong gan; nó không liên quan đến việc sử dụng rượu.

The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ước tính rằng khoảng một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc NAFLD. Tình trạng này phổ biến hơn ở những người mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường loại 2.

Theo Everyday Health, trong số những người được khảo sát, 52% tiêu thụ một số thức ăn nhanh. Trong số này, 29% tiêu thụ 1/5 hoặc nhiều hơn lượng calo hàng ngày từ thức ăn nhanh. Chỉ có 29% đối tượng khảo sát này bị tăng mỡ gan.

Tại sao những người mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì dễ bị bệnh gan hơn?

Tiến sĩ Kardashian giải thích rằng việc tiêu thụ một lượng lớn chất béo bão hòa và chất làm ngọt đã qua chế biến, dấu hiệu đặc trưng của thức ăn nhanh, khiến cơ thể tích tụ chất béo trong gan. Tác dụng này càng trầm trọng hơn ở những người bị kháng insulin, một dấu hiệu đặc trưng của tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2, khiến lượng chất béo dư thừa bất thường tích tụ trong gan.

“Đây có lẽ là lý do tại sao những người mắc bệnh tiểu đường và béo phì đặc biệt dễ bị tác động tiêu cực của gan nhiễm mỡ,” Tiến sĩ Kardashian nói.

Sự gia tăng trong việc ăn đồ ăn nhanh là nguyên nhân gây lo ngại

Các nhà nghiên cứu gọi những phát hiện này là đặc biệt đáng báo động khi mức tiêu thụ thức ăn nhanh đã tăng lên trong 50 năm qua, bất kể tình trạng kinh tế xã hội. Họ cũng lưu ý rằng việc ăn đồ ăn nhanh tăng mạnh trong đại dịch COVID-19 và số người bị gan nhiễm mỡ có thể còn tăng nhiều hơn kể từ thời điểm khảo sát.

“Hy vọng của tôi là nghiên cứu này sẽ khuyến khích mọi người tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng hơn và cung cấp thông tin mà các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng để tư vấn cho bệnh nhân của họ, đặc biệt là những người có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tiềm ẩn, về tầm quan trọng của việc tránh các loại thực phẩm giàu chất béo", tiến sĩ Kardashian, cho biết thêm.

NHẬT LINH